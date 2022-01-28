因為是朋友呀｜童年遭遇聽到Mani喊　阿嬌：我只是很努力的在活着

由容祖兒（Joey）﹑蔡卓妍（阿Sa）同鍾欣潼（阿嬌），首度合作主持的內地綜藝節目《因為是朋友呀》大受歡迎，掀起不少討論。而在最新一集節目中，她們就繼續同好姐妹鄭希怡（Yumiko）﹑經理人霍汶希（Mani）一起享受旅行，過程中阿嬌就同Mani談及不少內心說話，阿嬌自爆童年悲劇遭遇，聽到Mani忍不住落淚，亦令不少網友感到心疼。

阿嬌同Mani傾心事。（影片截圖）

在整個節目旅程當中，雖然Mani並不是全程參與，不過透過節目可知阿嬌的動向，發現她經常性不合群，喜歡獨自一人活動，就好似阿Sa﹑Joey﹑Kenny（關智斌）一起跳舞時，阿嬌則獨自坐在後面沒有跟大家一起跳舞﹑在大家一起去游泳的時候，她則獨自站在謝霆鋒旁邊，還有大家一起去捕魚的時候，她獨自站在一旁觀望等，她這一些舉動令到Mani相當擔心，所以當二人坐下來傾談的時候，阿嬌就對Mani講了不少內心說話。

阿嬌沒有跟大家一去游泳。（影片截圖）

原來阿嬌的不合群是因為她自身缺乏安全感，全因為童年時的不快經歷讓她留下了陰影，回想起童年不快往事時她更哽咽：「我以前是不想表達（為什麼呢？）就害怕，我覺得旁邊的人會害我。我小時候我媽媽把我給不同的家庭照顧，我就比較漂。照顧我的那個家庭他一直就敲我的頭，我跟我媽媽說她不相信，就沒有人相信沒有家長相信。最後我就去了我的舅舅家，就是他們我表弟三個，他們洗完澡的水才給我洗。」最後講了一句說話：「我只是很努力的在活着」相當無奈。而聽完她的童年故事之後Mani亦眼濕濕表示：「我都感覺到，所以你挺不容易，沒事，你有我們在。」

阿嬌講童年時的遭遇。（影片截圖）

事實上，阿嬌曾在節目中表示自己幾乎是沒有童年，直到進入公司後她才找到歸屬感：「我幾乎是沒有童年，我可以說我是進娛樂圈才開始我的生命。我媽媽也沒有照顧得很好，爸爸也不在了。她（媽媽）也不是一個壞人，就是年紀很小的時候就已經有了我，也不太懂怎麼去照顧一個小朋友，教育一個小朋友，所以很多的東西，我也是進娛樂圈之後才慢慢學的，我是沒有安全感的人。」可想而知，童年的遭遇對她遭造成好大影響。

Mani亦忍不住喊。（影片截圖）

幸好進入公司後她認識了好姐妹Joey同阿Sa，她非常感謝她們幫助了自己不少：「她們一個小小的動作，對我已經是很大的幫助。在很無助的時候，她就在身邊陪着你，慢慢的我把自己放開，我覺得我現在開始跟這個社會交朋友了。」希望阿嬌能開開心心地生活着，因為還有好多粉絲愛着你的。

在好姐妹的影響﹑幫助下，阿嬌慢慢同這個社會做朋友。（影片截圖）