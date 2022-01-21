因為是朋友呀 |阿嬌爆內心說話聽到網友喊　Mani舉動好暖心

由容祖兒（Joey）﹑蔡卓妍（阿Sa）同鍾欣潼（阿嬌），首度合作主持的內地綜藝節目《因為是朋友呀》大受歡迎，掀起不少討論。而在最新一集節目中，她們就邀請了好姐妹鄭希怡（Yumiko）﹑經理人霍汶希（Mani）做嘉賓，一行人去到雲南省騰衝市爬山，過程中談及不少內心說話，當中阿嬌的回答讓不少網友感到可憐，掀起不少討論。

好姐妹一起去行山。（影片截圖）

難得來到騰衝這個好地方，她們一行人就去了郊外行山，在過程中要爬上千級樓梯才能到達終點。然而，在行山的過程中她們行到一半就在一處休息站休息一會兒，此時Joey就突然有感而發假設：「如果有一天真遇到一些突發的事故，非常驚險的，當下你想到的人一定是你最愛的人或者是你最掛心的人？」Yumiko二話不說表示如果只能選擇一個人的話，她第一個會想起女兒，而Mani﹑Joey同樣選擇最掛心的人絕對是家人。

一起坐下來傾心事。（影片截圖）

阿嬌似乎心事重重。（影片截圖）

而阿Sa的選擇方式就是錄製一段視頻，向父母﹑伴侶﹑朋友﹑工作伙伴講一些內心說話，然後傳在群組中讓他們看見。但到阿嬌回答這個問題的時候，她一臉悶悶不樂心事重重似的表示：「我老實說，我不知道我該打給誰。可能我是報警，我覺得當下就只能報警，我不知道我…」聽到在旁的人都感到驚訝，此時Joey再追問下去：「沒有一個人讓你最掛心？」阿嬌二話不說：「對。」及後Mani再追問：「你想清楚肯定有一個的？」阿嬌再三強調：「真的沒有，當下真的沒有。」連家人都不在她的名單中，不少網友聽到她的答案之後都感到可憐。而Mani在最後講了一番說話，向阿嬌表示其實她並不孤單的，因為至少有在場幾位好姐妹陪伴，相信阿嬌會感受到溫暖。

在阿嬌心目中沒有最掛心的人？（影片截圖）

Mani的說話相信會讓阿嬌感到溫暖。（影片截圖）

事實上，阿嬌是一位非常內向的女生，不太懂得表達自己，再加上童年時父母的離異，經常性搬家住寄養家庭，造成她沒有安全感甚至缺乏歸屬感。另外，進入娛樂圈工作後，經歷過事業挫折，還有婚姻生活不順﹑患上容貌焦慮症等，相信內心承受了不少創傷，猜測或許因為以上原因導致她不太輕易相信別人，所以在自身沒有安全感情況下當遇到有危機時，她的腦海中是沒有閃現重要的人。

多年來阿嬌經歷的事情非常之多。（影片截圖）