玄彬孫藝珍結婚│緋聞傳足4年曾三次否認　拍《愛的迫降》終認愛

玄彬和孫藝珍今天（10日）驚喜宣布婚訊，這對情侶由2018年合作電影起已多次傳出緋聞，直至《愛的迫降》才終於撻着認愛。男女神由三次否認戀情到步入人生另一階段，粉絲等足4年總算一圓心願。



玄彬、孫藝珍宣布結婚：祝福我們一起創造的未來吧

玄彬、孫藝珍成為2021年「元旦情侶」！（Viu《K1頭條》）

玄彬和孫藝珍2018年合作電影《智命談判》（又譯：協商）後首次傳出緋聞，翌年一月再被拍到同遊美國超市，當時二人以剛好有海外行程同時在美國而見面的理由，第二次否認戀愛說。去年一月，即《愛的迫降》開播後，玄彬和孫藝珍第三次傳出緋聞，當時更有兩人將於劇集結束後結婚的傳言，可是雙方依舊再否認戀情。

玄彬和孫藝珍自2018年合作電影《智命談判》後，已三次傳出緋聞。（news1）

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事隔一年後，Dispatch大爆這對緋聞情侶已拍拖近約8個月，公開二人約會照片外，更找來雙方好友認證戀情。雖然當時玄彬和孫藝珍各所屬公司都表示仍在確認中，但由於向來Dispatch出手後，幾乎沒有一對敢否認，所以兩人只好大方認愛。自《智命談判》起，玄彬和孫藝珍這對情侶檔都有不少粉絲，覺得兩人不論外貌年齡等都非常登對，因此大家早就非常期待兩人能結婚， 認愛後的一年也多次傳出準備婚禮及買新婚房的消息。

玄彬和孫藝珍拍完《愛的迫降》後，進一步確認了對方的心。（劇照）

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