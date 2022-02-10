玄彬孫藝珍結婚│緋聞傳足4年曾三次否認　拍《愛的迫降》終認愛

玄彬和孫藝珍今天（10日）驚喜宣布婚訊，這對情侶由2018年合作電影起已多次傳出緋聞，直至《愛的迫降》才終於撻着認愛。男女神由三次否認戀情到步入人生另一階段，粉絲等足4年總算一圓心願。
玄彬和孫藝珍2018年合作電影《智命談判》（又譯：協商）後首次傳出緋聞，翌年一月再被拍到同遊美國超市，當時二人以剛好有海外行程同時在美國而見面的理由，第二次否認戀愛說。去年一月，即《愛的迫降》開播後，玄彬和孫藝珍第三次傳出緋聞，當時更有兩人將於劇集結束後結婚的傳言，可是雙方依舊再否認戀情。
+26
事隔一年後，Dispatch大爆這對緋聞情侶已拍拖近約8個月，公開二人約會照片外，更找來雙方好友認證戀情。雖然當時玄彬和孫藝珍各所屬公司都表示仍在確認中，但由於向來Dispatch出手後，幾乎沒有一對敢否認，所以兩人只好大方認愛。自《智命談判》起，玄彬和孫藝珍這對情侶檔都有不少粉絲，覺得兩人不論外貌年齡等都非常登對，因此大家早就非常期待兩人能結婚， 認愛後的一年也多次傳出準備婚禮及買新婚房的消息。
同場加映：【愛的迫降】重溫孫藝珍玄彬甜蜜花絮 好友始終難成情侶？
超心動摸頭殺 ↓↓↓
+5
元旦情侶｜玄彬孫藝珍被爆熱戀8個月 Dispatch公開高球場約會照玄彬重提與孫藝珍兩度合作 自認對戲默契十足2020最佳韓劇竟非《愛的迫降》 業界投選最差作品香港劇迷不陌生網民票選9大韓劇男友 《愛的迫降》玄彬為孫藝珍檔槍用行動去愛20對外國粉絲最愛韓劇情侶 《愛的迫降》玄彬不只與孫藝珍上榜玄彬、孫藝珍情侶檔拍廣告 品牌預告有機會合體開見面會？