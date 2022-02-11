我們的滾燙人生｜陳小春得知法律答案竊喜　應采兒經常偷看手機？

內地綜藝節目《我們的滾燙人生》大受歡迎，掀起了不少話題，而在最新一集中就體驗法援律師職業為主題。然而，在過程中讓陳小春了解到原來偷看另一伴的手機是屬違法行為的，頓時讓他恍然大悟，被發現嘴角向上揚竊喜十分，讓不少網友猜測笑言老婆應采兒可能經常出現偷看他電話行為？

最新一集以法律為主題的 。（影片截圖）

在最新一集中內地歌手胡海泉就向真正的律師發問：「如果是夫妻之間﹑戀人之間，未經同意的時候看了對方手機的內容，算是違法嗎？」而律師就強調表示：「在未經過允許的情況下，看伴侶手機可能構成違法。因為公民享有隱私權，任何組織或者個人可得以剌探﹑侵擾﹑洩露﹑公開等方式，侵害他人的隱私權。伴侶之間雖然是一種很親密的關係，但還是要尊重彼此的隱私權。」頓時讓在場所有哥哥恍然大悟。而此時的陳小春就相當好奇：「我老婆看我手機可能違法？」隨之大家就向他說明是違法的，因為未得到他允許，確認答案之後他嘴角上揚暗暗竊喜，而在旁的張智霖則笑言：「安心了」，讓大家哄堂大笑。

陳小春恍然大悟。（影片截圖）

而陳小春再三確定答案並且竊喜的嘴臉，讓不少網友猜測老婆應采兒可能在日常生活中不時有偷看他手機的行為，如今知道該行為是屬違法的，他就知道怎麼去作出應對了。大家都給陳小春的真實反應搞到哭笑不得。

陳小春被發現嘴角向上揚。（影片截圖﹑應采兒微博圖片）