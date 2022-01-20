我們的滾燙人生｜陳小春勇猛印象破滅？　中途放棄訓練原來驚...

內地綜藝節目《我們的滾燙人生》大受歡迎，往往掀起不少話題。而在最新一集節目中就以「飛行」為主題，沒想到一向給人勇猛形象的陳小春，原來非常害怕離心力重的遊戲，而在過程中少不免這一些訓練，搞到他非常害怕，一度想放棄。

一班哥哥進行飛行訓練。（影片截圖）

在最新一集節目中，一班哥哥們在戶外接受飛行訓練，當訓練官喊出：「誰願意來？」的時候，陳小春就默默後退兩步，望不要被選中。但往往總是不希望被選中的人就是會被選中，所以訓練官就點名陳小春站出來作出訓練。面對飛行員的訓練，需要接觸不同離心力的多樣訓練，原來陳小春從小對離心力有一種恐懼，他講道：「我從小就不喜歡玩什麼所謂的海盜船，過山車那種。所以從小就對這種失重的感覺是不喜歡。」

陳小春最終被選中。（影片截圖）

陳小春進行旋梯訓練。（影片截圖）

雖然陳小春對有離心力的訓練感到害怕，但他仍然英勇無懼地站出來訓練，聽完訓練官的正確指示之後，他開始踏上旋梯進行訓練，一開始整個狀態是不錯的，但當進行到一半的時候，他似乎受不了連喊：「等一下」，最後更直接想放棄：「我不搞了，我不玩了，我不敢玩了。」令在旁哥哥們哄堂大笑。隨後訓練官捉住他的手臂意指叫他回來，此時陳小春嘴上說不搞了但身體卻很誠實，再一次踏上旋梯訓練，完成整個操作動作才歸隊。不少網友都表示陳小春的行為好搞笑，再一次發現他有綜藝感，同時又心疼他更用可愛來形容他。

進行訓練途中。（影片截圖）