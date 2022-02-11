港台體育女主持貼身衫火辣身材爆紅　一個混血兒一個港姐出身

最近《港台體壇123》環節之一《全民運動3.3》引起網民熱話！節目請來請來體適能教練教大家做家居運動。主持是曾參選港姐，再戰2019年亞姐奪季軍兼「最上鏡小姐」入行的范莎莎(Zaza)，與體適能教練吳國幸ICY教大家一些簡單運動，更有掌上壓的示範，緊身運動服令好身材表露無遺，側身看到更加貼身。ICY是港越混血兒，正職是一名私人教練，IG有大量展示S型身型的靚相，連近期緋聞多多的MC張天賦都有FOLLOW！
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范莎莎的個人Instagram亦都相當精彩，細心留意也可以發現她曾到訪不少國家，根據她的IG hashtag，她去過的有韓國、英國、德國、法國、意大利、羅馬利亞、西班牙、葡萄牙、瑞典、匈牙利、澳洲、希臘、捷克，可說是符合了她旅遊系畢業的學歷，十足十一個旅遊達人！
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落選港姐後，她在19年參加亞姐奪得季軍，范莎莎承認簽約亞視後，工作量不多，要靠自己接洽其他工作，維持生活開支，所以當時正考慮是否再同亞視再續約：「合約係去到22年嘅年尾，其實續唔續約我而家都係度猶豫緊，因為都有其他公司選擇，咁所以係係考慮之中。不過我知道公司係想留住我哋，但始終我哋都要睇吓公司開出咩條件，我先會決定。」
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