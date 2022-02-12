不要忘記我愛你｜玩失憶超多爆喊場面　劉以豪獲認證是悲情男主

還記得9年前的一部電影《被偷走的那五年》嗎？講述女主角何蔓（白百何飾）失憶的故事，劇情讓不少觀眾感動流下眼淚，至今仍令大家印象深刻。多年後其姐妹作《不要忘記我愛你》即將在情人節（2月14日）上映，今（11日）官方播放最新預告，男主角劉以豪爆喊的畫面讓不少網友感到心碎，再次勾起大家對他在電影《比悲傷更悲傷的故事》慘痛模樣，接連演這種角色代入感強，讓不少網友直言他絕對是演悲情男主角的表表者。

劉以豪﹑古力娜扎主演電影即將上映。（《不要忘記我愛你》微博圖片）

從《不要忘記我愛你》的預告中可見，音樂人陸堯（劉以豪飾）同心理諮詢師許星玥（古力娜扎飾）是一對情侶，但不幸的是陸堯手術後大腦出現問題，導致他會失憶忘記前一日發生的事情。當大家愛得濃烈時，沒想到隔一日陸堯就會忘記許星玥，這一種日復一日的日子根本打亂了二人的生活節奏，而陸堯對於一次又一次忘記愛人亦相當崩潰，劇中劉以豪不時因為不想失去而爆喊，面臨情緒崩潰哭得相當淒慘，人物角色相當有代入感。而不少網友激讚他的喊戲有一種愛而不得的痛楚的感覺，將這一種感覺演得相當自然，看到大家都心碎。

電影中二人是一對情侶。（影片截圖）

劉以豪的喊戲非常打動人心。（影片截圖）

事實上，劉以豪已經不是第一次飾演此種角色，在2018年的時候他主演的電影《比悲傷更悲傷的故事》爆喊戲亦讓不少觀眾難忘。同樣飾演音樂人的他因為自身患絕症不想拖累心愛的人，而目送她嫁作他人為妻。劇中他展現多場爆喊戲，用不同方式表達了隱忍心酸的痛楚﹑愛而不得的痛楚，整個人物角色演得淋漓盡致，讓人覺得沒有表演痕跡就好像真的發生般，代入感非常強勁。正正因為接連出演這一種角色，劉以豪的表現再次獲得大家肯定，認為他飾演此類悲情男主相當帶感，太令人動情了。

《比悲傷更悲傷的故事》爆喊戲亦讓不少觀眾難忘。（影片截圖）

另外，《不要忘記我愛你》劇情元素雖然同《被偷走的那五年》大同小異，但不少網友都依然被感動，對電影有讚無彈，足以印證了一句俗語「橋唔怕舊最緊要受」。而過去對於小情小愛題材的電影票房都相當之高，就好似由許光漢主演的《你的婚禮》﹑屈楚蕭主演的《我要我們在一起》等，相信《不要忘記我愛你》會再掀起一波感動潮。

劉以豪的喊戲讓觀眾覺得有心碎感。（影片截圖）