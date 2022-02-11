吳啟華13歲愛女近照曝光　吳熙兒氣質出眾網友激讚

現年57歲的吳啟華同第二任妻子石洋子育有一女兒吳熙兒（小豬豬），不經不覺女兒已經13歲了，長得亭亭玉立的她相隔兩個多月後罕有更新微博，並上貼多張照片同網友分享，曬出近照氣質出眾，讓不少網友激讚，絕對可以挑戰「最美星二代」的地位。

吳啟華女兒吳熙兒。（吳啟華微博圖片﹑吳熙兒微博圖片）

長大不少的小豬豬已經是13歲的中學生，長得亭亭玉立相當漂亮，從她上貼的近照可見，留着一頭烏黑長髮的她五官柔和一雙大眼睛水汪汪，配上絕佳的鵝蛋臉型，整體氣質出眾絕對是氣質型美女，打扮優閒依靠在桌子上隨便擺Pose拍照都相當吸睛，想必一定是校花級人物。近照獲不少網友激讚之外，有網友更直言她的容貌同爸爸吳啟華非常相似，看來小豬豬是遺傳了吳啟華的良好基因。

現時的吳熙兒已經長得亭亭玉立。（吳熙兒微博圖片）

另外，據內地媒體報導指，多年來在內地發展的吳啟華，目前已經在深圳居住，表示因為與香港距離近，可以時常穿梭兩地。報導又指他將在深圳建立自己的事業版圖，同朋友一起開製作公司，看來事業將會愈做愈大。

吳啟華在內地依舊人氣高企。（吳啟華微博圖片）