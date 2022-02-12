家族榮耀︱小三劉悅與大婆楊茜堯鬥演技　網民讚夠火辣性感

電視劇《家族榮耀》昨晚（11/2）於無綫（TVB）翡翠台播出第五集，劇中高潮位是甄芯（楊茜堯飾）與小三Mandy（劉悅飾）「講數」後，甄芯再含淚質問老公馬耀祖（黃浩然飾）。

劇中，甄芯面對小三反客為主宣示主權，先是一句：「屋企個工人都知佢鍾意飲咩㗎啦。」之後再來一句：「我先係馬耀祖太太，我先係為佢計劃將來嘅人。」之後甄芯欲以銀彈擊退小三，豈料小三出大絕爆出與耀祖早已秘密誕下女兒，令甄芯大感錯愕。大受打擊的甄芯，探監期間向Joe大興問罪之師：「我預咗你有好多女人，我唔介意，每個人都有過去，我睇嘅只係將來。但原來你有個女㗎？」之後甄芯哭求耀祖與小三斷絕來往，但耀祖全程未有正面回應，甄芯最終含淚謂：「我只係想你講你只係愛我一個，咁簡單要求你都做唔到，我真係對你好失望。」鬧得極僵的二人更陷離婚邊緣，此時再爆出甄芯懷孕……

對於直至現時為止仍看似人畜無害的甄芯陷入如斯困境，網民大感肉緊，除了紛紛猜測耀祖對甄芯是真情還是假意時，亦對耀祖有私生女大感意外：「有個女？估唔到喎」、「這個世界，真是甚麼人都有」。而楊茜堯的神級演技，更贏得大量好評：「佢真係呢套嘢嘅靈魂，黑化後更強」、「楊怡（楊茜堯）演技有望追趕佘詩曼」、「2少奶真係好戲」。

Joe堅持有責任照顧女兒，甄芯嘅反應係既憤怒、又錯愕，仲有痛心，好有層次。

而飾演小三Mandy的劉悅，在網上亦引起熱話，有網民讚她型格十足兼火辣性感，是小三不二之選；但亦有人認為她不夠貴氣，沒資格成為馬家小三，更遑論與二少奶甄芯對撼。現年24歲的劉悅畢業於香港專業教育學院，之後投身模特兒界並拍過不少廣告；前年開始由模界踩入影視界，有過劇集及電影演出經驗。據知劉悅在《家族》發揮相當大，除了飾演「進擊的小三」Mandy外，更會飾演另一個影響整個大局的角色，絕對值得期待。

小三Mandy喺網絡掀起連番討論，而佢嘅顏值係網民最大嘅爭議點。