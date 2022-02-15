啦啦隊女神巫苡萱自揭超恐怖走光經歷　露出肉色底褲性感形象盡毀

【巫苡萱／今晚開讚吧】擁有甜美外貌、火辣身材的女星巫苡萱，為台灣啦啦隊「Rakuten Girls」成員之一，近來透露某次趁著錄影空檔跑去上廁所，結束後直接衝回攝影棚，未料發現「大家看我的眼神有點怪」，直到另一位助理主持上前，巫苡萱才知道自己出糗了！



巫苡萱在台灣節目《今晚開讚吧》中分享，當天錄節目過程中頻尿，好不容易等到工作人員擺放道具的空檔，立刻手刀衝去廁所，過程中聽到有人喊「苡萱要開始了喔」，當下趕快穿好衣服衝回攝影棚，結果發現「大家看我的眼神有點怪」。

【圖輯】點圖放大瀏覽看更多巫苡萱性感照👇👇👇

+ 9

+ 17

這時，另一個助理主持上前幫忙解圍，「妳在幹嘛？我幫妳調整一下」，巫苡萱才驚覺出糗了，「我是整個裙子夾在我的內褲裡面」，令她更無奈的是，當天穿的還是非常普通的膚色內褲，一點都不漂亮。

巫苡萱分享糗事。（《今晚開讚吧》節目截圖）

延伸閱讀：

春酒穿15年前戰袍！艾莉絲急遮胸羞喊：扣子快炸開

【本文獲「TVBS」授權轉載。】