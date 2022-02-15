陳自瑤Yoyo爆曾夢想做社工　21年前入行被睇低直認想一出道就爆紅

無綫（TVB）藝人陳自瑤（Yoyo）入行21年，事業在去年迎來出頭天，於《萬千星輝頒獎典禮2021》奪下獎項「最佳女配角」，演技獲得肯定。近日她接受娛樂新聞台《Star Talk》訪問，她稱自己一向缺乏自信，更謙稱自已蠢又呆，她說：「啲人可能以為Yoyo一定好醒，但我係成日覺得自己好蠢好鈍。同埋其實好多人都唔知道我係一個好缺乏自信嘅人，我自己好多嘢都唔及人哋。」因此她是許多人眼中的「緊張大師」，「我好驚我每一樣嘢都做得唔好。可能呢啲嘢係一般觀眾，表面認識我嘅人唔知道，我緊張背後係因為我缺乏自信。」

打拼多年的Yoyo又直認，如果有得選擇，當然想入行就爆紅，但她在「黃金時期」就經歷低潮期，缺乏機會，結婚後又要將部分重心轉移到家庭上，她說：「又覺得冇乜機會，做咗好多年，又加上嗰陣時叫做正值黃金時期，結咗婚，有小朋友，好多嘢要將重心移去屋企嗰邊。」她又形容自己個性被動：「長期缺乏自信導致我性格比較被動......因為好多人真係會去爭取機會，多啲同導演、監製傾吓偈，表達咗自己想要咩先。好似上去打個圈、同啲人傾吓偈、打個招呼，我都唔識做。」

Yoyo又自爆自小夢想是做社工，21年前入行做藝人時更嚇窒朋友，她表示：「我諗我繼續讀上去，我係諗住做社工。我嗰時入行做藝人，我身邊嘅朋友喺全部都好驚訝。」朋友不看好她星途，Yoyo續表示：「所以我身邊個個朋友都唔睇好，『佢得唔得㗎？都唔適合佢。』但我都冇諗過自己做咗咁耐囉！」

Yoyo細個想做社工。（節目截圖）

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