早霸王 | 吳君如爆曾開門睇邱淑貞換衫：以前80年代個個身材好好

鄭中基、吳君如、梁詠琪、MIRROR成員Edan（呂爵安）共同參演賀歲電影《闔家辣》，昨日（8日）吳君如和Edan亮相由森美和小儀主持商台節目《早霸王》宣傳電影，並大爆當初試鏡花姐曾幫Edan倒米的花絮。



《闔家辣》由鄭中基、吳君如、梁詠琪、MIRROR成員Edan（呂爵安）主演。（《闔家辣》海報）

訪問期間，Edan感謝吳君如等一眾前輩對他十分親切，吳君如說道：「佢肯嚟Casting我幾開心。佢嗰陣時已經好紅㗎啦喺MIRROR。」Edan則急忙謙稱不紅。吳君如續透露：「嗰陣我問花姐（黃慧君）佢哋得唔得㗎？花姐話佢哋好鍾意Casting㗎！最好笑係，完咗之後出嚟，花姐暗暗同我講話：『嗱！唔得唔好格硬用呀！』即係幫佢倒米。」不過吳君如又稱讚Edan表現優秀：「Casting完即刻扑鎚。」

吳君如在《早霸王》自爆曾試過偷睇邱淑貞換衫。（IG@sammy903）

隨後節目要求嘉賓各自爆一個秘密。輪到吳君如時，她自爆以前拍戲最鍾意睇女演員換衫，並忍不住爆笑說道：「以前細個拍戲最鍾意，啲女演員換緊衫，開佢門。以前細個好好奇㗎嘛！」吳君如續解釋：「真係好好奇㗎嘛，以前80年代嗰啲個個身材好好㗎嘛！」又透露曾開趁好姊妹邱淑貞換衫開門偷睇，更笑言：「呢個算唔算秘密？」她又透露反而自己從未試過換衫期間被開門偷睇，惹來全場爆笑。

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