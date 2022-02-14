家族榮耀劇評 | 率先內地播映無損收視　收22.9點全因夠「爽」

劇集《家族榮耀》第1至6集劇評。



《家族榮耀》（宣傳照）

TVB上周開播劇集《家族榮耀》。由於演員陣容強勁，由楊茜堯（前名：楊怡）、羅子溢（前名：羅仲謙）、李彩華、黃浩然等人主演，再加上劇集率先於1月在內地影視平台優酷和MyTVSuper播出，楊茜堯透光鼻更一時變熱討，故未播出前已話題十足，而心急觀眾早已於網上追看畢全套劇集。時隔一個月後，《家族榮耀》在翡翠台播出，以為因為全劇已播畢，會令收視有阻力，但今日TVB公布的收視報告中，《家族榮耀》首周平均收視收得22.9點，成績非常不錯。

楊茜堯透光鼻成話題。（《家族榮耀》劇集截圖）

《家族榮耀》集齊豪門恩怨，勾心鬥角的所有元素，包括兄弟爭產、大婆鬥二奶，為母復仇等等，例如黃浩然（飾演馬耀祖）、羅子溢（飾演馬耀堂）、郭政鴻（飾演馬耀宗）為爭權，檯面底下暗流湧動；李彩華（飾演馬賈洛儀）為母復仇不擇手段，更是一連幾集，一而再再而三強調要「人生勝利組」好姊妹楊茜堯（飾演甄芯）一嚐失敗滋味；眾人票選公司總裁時未能達成共識，此時于洋（飾演馬世宏）突然出現，將關鍵一票投給了毫無經商經驗的楊茜堯，出現一個經典大反轉，不過這段情節都頗為不合情理。

于洋突然出現，將關鍵一票投給了楊茜堯，令她搖身一變成為公司總裁。（《家族榮耀》劇集截圖）

雖然《家族榮耀》獲網友冠上「時裝版宮心計」之名，不過橋不怕舊，最緊要受。《家族榮耀》勝在節奏快、劇情緊湊，就算部分橋段如上述所言，有不合常理之處，但很快就帶過了該段情節，沒有太多拖沓，故不會出現尷尬感。

楊茜堯在第6集開始重新振作，難道已準備黑化？（《家族榮耀》劇集截圖）

而《家族榮耀》仍有一個賣點——便是劇情夠「爽」。楊茜堯由一個心地善良的平民，嫁入豪門後受盡各種暗算和委屈，直至第6集開始，她重新振作，取代身陷囹圄的丈夫面對家族內外一切風浪，包括爭權奪位、對付二奶等。觀眾都期望見證楊茜堯如何來一場大反擊，逐漸爬上權力的最高峰，《家族榮耀》可稱為一套富有香港特色的「爽劇」，故此劇集仍有一定追看性。

大婆楊茜堯鬥二奶：

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