肥仔@ERROR自爆體重190磅出問題要即入院　嚇親Do姐：你要減肥啦

ERROR成員肥仔（梁業）曾自爆現時磅數為190磅。他於今日（17日）亮相商台節目《口水多過浪花》接受Do姐（鄭裕玲）訪問，透露最瘦時只有130磅，現已激增60磅達190磅，嚇親一向注重身體健康的Do姐，Do姐驚呼說道：「吓？哎呀，你要減肥啦！」

Do姐聽到肥仔最早三、四點才入睡，不禁驚呼出來。（《口水多過浪花》節目截圖）

此時肥仔笑言：「但我減咗肥就唔係肥仔啦喎！」Do姐解釋是擔心肥仔身體健康。肥仔又透露，早前因體重問題獲醫生建議入院檢查，他說：「前兩日抽咗血啦，都係有啲身體毛病嘅。（係咪因為你磅數而導致？）有啲啦！跟住醫生建議我今晚就入院檢查，所以我陣間做完訪問就入院檢查㗎啦！」他又指如果醫生建議，他亦會為健康選擇減肥。

肥仔現身商台接受Do姐訪問。（IG@do_do_cheng）

而肥仔又爆減肥失敗原因。他自言非常鍾意食嘢，他說：「成日都話做得咁辛苦，都係為咗啖食，食又食得咁辛苦，咁好悶啫！」第二個壞習慣是夜瞓，他表示：「最早瞓都三、四點，琴晚都三點零先瞓。」Do姐聽後再次驚呼，更笑言不能想象，她直言：「我同你相反㗎你知唔知呀，可能你瞓嗰個鐘數呢，我過唔係好耐就醒㗎啦已經！我係好早瞓，我係唔明點解係可以夜瞓。」

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