2022央視重點劇卡司製作強勁　傳迪麗熱巴任第一女主角

每年央視（中央廣播電視總台）推出的電視劇片單都備受關注，而今年的劇集片單亦在稍早時間公開了，其中以檢察官為題材的《公訴精英》掀起不少討論。事關該劇除了是央視重點製作劇集之外，更因為傳出劇集女主角將由迪麗熱巴出演，假若成真將會是她時隔9年後再次有主演劇集在央視播出，對她的演藝事業會更上一層樓。

迪麗熱巴將搭檔劉燁出演央視劇集 ？ （迪麗熱巴微博圖片）

作為今年的重點劇集《公訴精英》的男女主角當然備受關注，連日來網上已經盛傳多位女星會出演該劇，不過則傳出迪麗熱巴將會是第一順位女主角，其他參與女星則有姚晨﹑袁泉同蔣欣，讓不少網友都大感意外。事關這三位女星在影視圈地位都是屬於一線，而且她們大多都是出演女主角為主，又是迪麗熱巴的前輩，所以不禁讓大家認為如果傳聞屬真，那迪麗熱巴果真厲害，能夠擊敗三位前輩做第一女主角。

有傳《公訴精英》參演女星有姚晨﹑袁泉﹑蔣欣。（姚晨微博圖片﹑袁泉微博圖片﹑蔣欣微博圖片）

而翻查資料得知，當年剛出道參與劇集拍攝的迪麗熱巴，首部主演劇集《阿娜爾罕》則是由央視製作亦在央視播出。如果《公訴精英》則由她主演，那將會是她時隔9年後再有劇集作品在央視播出。另外，在男主角方面則多次傳出由影帝劉燁主演，其演技早已獲得大家肯定，如果傳聞屬真將會是一部卡司相當強勁的劇集。

傳男主角由劉燁出演。（迪麗熱巴微博圖片﹑劉燁微博圖片）

《公訴精英》除了主演卡司掀起討論之外，另一焦點則是該劇是中國第一部以女公訴人為題材的劇集，所以在題材發揮上具有新鮮感。據指該劇是由網絡犯罪真實案例改編，講述一位女高材生歸國後入職檢察院工作，面對多宗難以棘手的案件，與刑警隊長合作查出真相，展現各項檢察職能的故事，是一部充滿正能量的劇集。

《公訴精英》是今年央視重點劇集。（《公訴精英》微博圖片）

而導演方面亦請來曾拍攝過《鐵齒銅牙紀曉嵐》系列﹑《康熙微服私訪記》系列﹑《還珠格格》高收視等劇的陳昆暉執導，可見製作是相當之大。劇集未播已經掀起一片討論，可見大家對該劇的關注度相當高，我們就拭目以待。