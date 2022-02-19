10位被藝人身份耽誤的畫家　古巨基畫Tiger激似都未及TVB綠葉王勁

古巨基不但唱功了得，連畫技都有一定水準，前日（17日）他再次大顯身手，在Instagram上載了自己的畫作並指虎年要畫虎仔，而當中的「虎仔」指的是MIRROR成員Tiger（邱傲然），這張畫作畫得栩栩如生，有網民更激讚古巨基是一位被歌手身份耽誤的畫家。
最近不時會看到有藝人展示自己的藝術天賦，如新年時，汪明荃在節目中即席揮毫，寫了「虎」字恭賀新禧。其實在娛樂圈中，有不少藝人擁有很高的畫畫天賦，有人19歲的時候作品就被選中在香港的美術館中展出，亦有人的作品被新加坡孫中山紀念館收藏，點擊下圖觀看「10位被藝人身份耽誤的畫家」：
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