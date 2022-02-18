Amy Lo盧慧敏首獲提名「全球百大美女」　有望與Sana@TWICE分高下

MIRROR成員姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）、Ian（陳卓賢）及Anson Kong（江𤒹生）最近獲得美國網站TC Candler提名「全球百大型男」（The 100 Most Handsome Faces），此外在「全球百大美女」（The 100 Most Beautiful Faces）方面，香港女藝人盧慧敏（Amy Lo）亦獲得提名。
TC Candler今日（18日）在眾籌平台Patreon上透露有三位新面孔獲提名「全球百大美女」，分別是來自香港及哥斯達黎加的盧慧敏、墨西哥演員Samdhi Zendejas與新加坡歌手Cheris Lee。而本次的入圍名單是需要網民付費參加月費計劃，先可以優先知道獲提名人選、參與提名及投票等，因此這三位人選將會在本月月底於Instagram上正式公布。
去年「全球百大美女」由BLACKPINK泰籍成員LISA奪冠，而截至今日TC Candler的Instagram上的提名名單中有TWICE日籍成員Sana（湊崎紗夏）、美國歌手Taylor Swift（泰勒斯威夫特）及匈牙利模特兒Barbara Palvin（芭芭拉帕爾文）等來自世界各地的靚女，而Amy Lo則有望代表香港力爭一席位。
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