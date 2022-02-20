爆谷一周│谷德昭證《唐伯虎點秋香》涉BL情　對穿祥與華安是情侶

由谷德昭主持的ViuTV節目《爆谷一周》在昨日（2月19日）播出第五集，除了找來「試當真」三位創辦人擔任嘉賓外，主持谷德昭更走訪一家以男性間的戀愛（Boy's Love）為題材的漫畫公司，眾人在席間還談到1993年上映的《唐伯虎點秋香》及1996年上映的《食神》，原來兩部電影都暗藏BL（Boy's Love）劇情。主持谷德昭還笑稱：「我比人行前了20年。」



「試當真」三位創辦人擔任《爆谷一周》的嘉賓。（谷德昭 Instagram 圖片）

BL作品在香港並不是潮流，但去年上映，由黃德斌、呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）及邱士縉（Stanley）等主演的同性愛情喜劇《大叔的愛》獲得不俗的反應，更成功反攻日本，在當地掀起新一波熱潮。

谷德昭走訪BL編劇社，並與4位創辦人Konnie、Maron、Diane及Mandy聊天打氣，她們在席間還幫谷德昭開「腐眼」，讓他將以為拍過、寫過的戲重新用腐眼審視一番。沒想到，谷德昭用「腐眼」重新審視後，認為《唐伯虎點秋香》及《食神》這兩部作品都暗藏BL劇情。他親自承認後，更打趣表示：「我比人行前了20年。」

谷德昭走訪BL編劇社。（谷德昭 Instagram 圖片）

《唐伯虎點秋香》及《食神》這兩部電影都是由周星馳主演，同樣由谷德昭及李力持等人擔任編劇。谷德昭親證《唐伯虎點秋香》中「對穿祥」與「華安」是CP（同人），4位女嘉賓異常興奮。當時觀眾以為兩人準備「開戰」的時候，卻殺觀眾一個措手不及，兩人突然做出親嘴的口型。當時周星馳表示：「對唔住，我們大家惺惺相惜，情不自禁。」如今谷德昭親證兩人是CP。

谷德昭親證「對穿祥」與「華安」是CP。（《唐伯虎點秋香》影片擷圖）

之後對聯一幕，谷德昭還表示，對白是出自黃霑，而當時沒有人出演「對穿祥」這角色，才由谷德昭演出，最終成為經典。眾人愈說愈興奮，更認為「寧王」與「華太師」都是一對，此時谷德昭笑稱：「這不是Boy's Love。」點擊下圖重溫《唐伯虎點秋香》「華安」大戰「對穿祥」一刻！！！

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除此之外，《食神》中的史提芬周及唐牛都帶有BL劇情，谷德昭笑稱：「唐牛都一定鍾意食神，當他是偶像。」谷德昭打開「腐眼」後，難怪他在席間多次表示：「我比人行前20年。」