黎彼得通波仔停工三個月　獲《愛回家》家人致電關心：人間有情呀

《愛．回家之開心速遞》「豹叔」黎彼得（Peter哥）早前因為心臟病而需入院做「通波仔」手術，不喜歡帶給別人麻煩的他，原來一直都沒有與很多朋友提及，直到上個星期「契仔」黃宗澤得知後才出手幫助他。



黎彼得表示收到通知下月復工。（資料圖片）

《愛回家》演員似家人

今日（21/02）《香港01》致電Peter哥，他表示很多《愛》的演員都有致電給他，說：「差唔多個個都有，湯盈盈呀、阿蟹、梁茵、爺都有，佳叔（鍾志光）仲間唔中會車我去飲茶添。今日邵佩詩（曾在《愛》飾演欣欣）仲話要同我視像，陳浚霆同我講開劇都會講起我，問我有冇 『眼眉跳』，我哋全部人都好似屋企人！我（喺香港）都冇親人，個仔又喺南京，咁多人關心我，直頭感動啦！人間有情呀！」對於有網民問他有沒有聯絡許冠傑時，他回答：「呢個朋友好耐冇搵啦，冇見廿幾年，不過佢性格都唔鍾意出門口，我唔會怪佢嘅。」

黎彼得一直將自己與兒子的合照放在銀包內。（資料圖片）

珍姐秘書回覆得個知字

早前有傳媒指Peter哥表示曾致電珍姐以及藝員部，但均沒有回覆。他亦向《香港01》表示曾有此事，說：「你知我呢啲獨居老人，（一個住）隨時心理變態，可能佢哋都覺得我煩。打過畀珍姐，但係佢秘書一路話佢好忙，話佢知啦咁。藝員部就話《愛回家》係獨立嘅，唔歸佢管。我知監製祥哥仔（林建祥）都好好人，不過佢都話愛莫能助。」

「根叔」劉丹、「大龍生」羅樂林、「豹叔」黎彼得和「譚道德」陳榮峻組成「大四喜」。（林迅景攝）

黎彼得收通知下月復工？

聽落似是TVB高層下令要黎彼得休息，不過Peter就話：「你知我都唔講是非，我要求好低，就係想開工，上層（高層）要求亦都好低，就係想我唔開工。有朋友話借住兩萬我用，我話唔使啦。朋友牽涉到錢就唔好啦，我仲有啲『穀種』食住先嘅。」幸而，黎彼得最近終於接獲《愛》監製祥哥通知，下個月就會復工，說：「祥哥仔話下個月開工，連分鏡都寫好咗，不過唔知㗎，呢啲嘢話唔埋！最緊要都係揸權嗰啲話事。」他笑言，停工三個月是自己問題：「冇得累人嘅，係自己身體唔好，是但啦，係時運高低，都休咗三個月就唔爭在（抖多排）啦。」

今日晚上9點左右，Peter哥表示收到通知，指原先下個月的拍攝取消了：「啱啱祥哥打嚟，話下個月都係冇得開。冇嘅，咪再坐吓囉。」

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