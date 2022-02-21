謝天華內地爆紅無時間返香港　想同家燕姐開拍《皆大歡喜》續集

最近疫情幾何級飆升，人人自危！家燕姐、范振鋒及思敏，逢周六於新城電台主持的《開心大放送》也改了用ZOOM做直播，今集邀請了久未在港露面的謝天華做嘉賓。

開心大放送》也改了用ZOOM做直播。

早前在內地忙完綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》及《大灣仔的夜》的謝天華，趕返香港與家人過年，並答應了家燕姐上節目大談近況，離港8個月天華坦言掛住老婆仔女，「上去時間一定長，唔可以隨時搭飛機返香港，返嚟又要隔離，隔離28日我都試過。其實上面仲有工作，做完《大灣仔》返嚟香港過年、過節，我覺得自己係不孝子，搵食無可避免。」天華回來時打算給小朋友surprise，叫太太不要告訴孩子，7歲的大仔天天，看到爸爸回家時，竟呆了兩秒，如在夢中。

謝天華最近在內地真的很紅。（《神鎗狙擊》截圖）

提到拍攝《披荊斬棘》時，與小春、林曉峰、MC Jin同房，「我由細到大未試過同其他人住宿舍，四條麻甩叔同房，仲要俾人警告唔好講咁多廣東話，我哋話盡量，但轉頭又唔記得，我哋基本上冇早瞓過……宿舍係好懷念，歡樂時光特別快，拍完之後個宿舍要拆，好多回憶，收工大家喺度Man’s talk。」家燕姐搞笑問：「都係講女人嗎？」天華哈哈大笑說：「女人講家燕姐，講家燕姐都講一個通宵啦！」

謝天華哄得家燕姐好開心。

家燕姐講到天華於《披荊斬棘》和《大灣仔》廚藝了得，天華謙虛話：「講真，我哋一啲都唔叻，當我哋要經營餐廳係幼稚園，屋企煮飯食都ok，開門做生意煮嘢俾人食係兩碼子事，低估咗件事，開餐廳四條友煮嘢食，同客人傾吓偈，一起身就要拍，邊個係店長？邊個負責買餸？廚房廚具、碗碗碟碟都係自己買，真係攰到死……」

家燕姐在《薛家燕愛你無限60年演唱會》邀請了天華當嘉賓及伴舞，家燕姐話：「好多人睇咗我哋part舞都讚，反應好好，本來有幾場巡迴都想請天華，我驚又肥咗佢抱唔起，又驚唔記得點跳。」天華笑說：「我哋改動作，改踎低，最後嗰part可以改家燕姐抱番我，哈哈……」

家燕姐在《薛家燕愛你無限60年演唱會》邀請了天華當嘉賓及伴舞。

講到新一年大計，天華話：「有幾個方向，電影、網劇(網大)，真人騷亦有，仲有演唱會，係拼盤演唱會，即係好多artists嘅演唱會，(你哋大灣仔都可以開騷？)諗緊要就5個人個期，可能第時大家喺唔同空間都可以開到演唱會……」而節目中，亦有網民提議TVB開拍《皆大歡喜》續集，皆因已經快20周年，天華說：「拍《皆大歡喜》我哋玩得嚟唔胡鬧，睇得觀眾又有啲道理，如果要開拍，我劇中對孖仔都20歲喇！」

《皆大歡喜》入面，二哥謝天華叫「金月」。（網上圖片）

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