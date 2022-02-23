DAY@COLLAR露出超可愛食相　惹Candy情不自禁痴漢式錫面

昨日（23日）COLLAR隊長GAO（沈貞巧）在Instagram上多條短片，見到成員Ivy（蘇雅琳）化身成飼養員向Candy（王家晴）同Day（許軼）投餵紫菜，而Candy食得比較污糟，令紫菜散落一地，即場被Ivy嫌棄：「都唔可愛嘅」。

食到有塊跌係Day頭上（IG/@gagarieo）

隨後到Day進食時，紮雙馬尾的她露出超可愛表情勁似小朋友，Ivy即刻大叫：「好得意啊」，超可愛程度令Candy控制不了自己，一邊說：「cute，cute，cute」，一邊瘋狂錫Day的包包面錫到彎曬腰。搞到Day大叫：「你個嘴好油啊！」，原來是Candy食完麵未把嘴巴抺乾淨就鍚Day，非常治愈又搞笑！

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