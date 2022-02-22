家族榮耀 | 熊黛林崩潰爆喊鬧楊茜堯　網友心痛：葉彩薇太慘了

劇集《家族榮耀》現正於無綫（TVB）熱播中。最新一集（22日）講到，大少奶葉彩薇（熊黛林飾）娘家面臨公司清盤消息，要宣布破產，彩薇父親最後更大受打擊而猝逝。彩薇憤恨不已，認為全是甄芯（楊茜堯飾）之過，並在父親墳前崩潰爆喊大罵楊茜堯。



熊黛林崩潰爆喊。（《家族榮耀》劇集截圖）

大呻做了6年豪門闊太好悶熊黛林（Lynn）今次久違復出拍劇，飾演千金大小姐非常入型入格。她曾受訪自爆三個小技巧令角色更為活靈活現，包括頻頻抬下巴、反白眼，以及永遠不會正眼望人。雖然Lynn自言已預計角色會惹人討厭，但她卻獲同場工作人員稱讚是「可愛嘅八婆仔」。

熊黛林跪楊茜堯：

Lynn除了要演繹出千金大小姐的尖酸刁蠻外，在怪責楊茜堯累死父親這段戲更是考驗演技。而Lynn亦展現出驚人爆發力，前半部分呆滯一會後，卻突然崩潰，隨後再將怒火轉移至楊茜堯身上，爆喊指責她滿口仁義道德，實際上心地差，故意設局害死父親，導致葉家破產。Lynn喊到七情上面，頗為誇張，但演技卻富有層次。

最後暈咗。（《家族榮耀》劇集截圖）

不少網民為葉彩薇大感心痛，有一早看畢劇集內地網友表示看畢這段戲後對葉彩薇大大改觀，留言表示：「看她哭得那麼崩潰我都揪心」、「這麼多事接踵而至，真不怪她崩潰發瘋。」Lynn本人更於上月在微博發文指連自己都心痛葉彩薇，「葉彩薇太慘了」，但她又認為：「真正的鳳凰總是會尋找機會浴火重生」。

熊黛林本人都心疼葉彩薇。（熊黛林微博）

熊黛林崩潰爆喊精彩畫面：

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