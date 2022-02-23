飛虎3壯志英雄｜蔡潔堪稱完美選美唱歌樣樣掂　演戲去到盡超激情

無綫（TVB）劇集《飛虎3壯志英雄》最新一集講到蔡潔（飾宋潔怡）因五年前的心病而要服藥，結果今集服藥過量而被送到醫院，而她和陳豪（飾范少鋒）的父女情亦在頭三集刻畫得很詳細，可以說是劇集裡面暫時最立體的感情線之一。

兩人的父女情。（《飛虎3壯志英雄》截圖）

近年大家都會開始認識蔡潔，在TVB先後有《飛虎之雷霆極戰》、《非凡三俠》和《拳王》有份，之後還有在《法證先鋒V》擔任女三，相信之後會愈來愈入屋，比起初出道只主力拍電影，獲得更多的知名度。

她在《飛虎之雷霆極戰》是第一次登上TVB螢幕，但閒時會留意香港電影的觀眾，應該會聽過她的名字，由2014年開始已經拍過接近30部電影，雖然多數是配角戲份，但產量也算是相當多。

《飛虎之雷霆極戰》是她第一次登上TVB螢幕。（《飛虎之雷霆極戰》截圖）

蔡潔今年33歲，出生於內地湛江，成長過程在廣州，畢業於暨南大學導演系，之後更去過澳洲墨爾本皇家理工大學修讀創意媒體碩士。曾參選TVB8舉辦的《全球新人王歌唱大賽》奪冠，又試過在《全球華人新秀歌唱大賽》墨爾本區打入最後十強10強。後來參選墨爾本華裔小姐，奪得包括冠軍、最上鏡小姐、最具投資智慧獎、美腿大獎、網上最佳人氣、長青旅遊大使和養生保健大使七大獎項。而蔡潔獲得「美腿大獎」可以說是實至名歸，事關她一雙長腿的確十分好看。

又白又長。（IG@蔡潔）

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在2020年的時候，她更表示自己希望出書，在受訪時她說：「一直有Keep住寫故事，但做導演其實好龐大嘅工作，要做就要做好準備，負返個責任，暫時做好演員工作先。（原來你都係才女。）唔好咁講，只係我個人比較靜，鍾意用文字分享自己。」本來想趕在前年的書展出小說，可能因為疫情影響，暫時都未再有消息。

李佳芯、蔡潔樣貎同氣質都相當近似，有時真的難以分辨。

試點擊以下圖輯睇睇二人的特徵，考考自己分唔分得清：

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對於自己與李佳芯相似，蔡潔接受《香港01》訪問時表示：「其實我自己就唔覺得似李佳芯（Ali)，因為自己睇慣自己，其實我化唔同嘅妝，會變咗唔同嘅人，某情度係有佢嘅優點，亦有佢嘅缺點，而自己比較鍾意化淡妝出街，至於人哋將我同佢比較，我就真係諗唔到，因為每個人都係好唔一樣。」

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入行以來最激的一場戲，一定是2014年電影處女作《香港仔》中，大膽全裸肉搏曾志偉一幕，會否感到後悔？蔡潔大平反話：「其實嗰場戲我唔係全裸㗎，其實只係露背脊，我好開心大家依然咁關注呢套電影同我嘅新聞，嗰場戲出街之後，我收到好多人對我嘅評價都係話我好勇敢，如果俾我再揀，我一樣唔會覺得後悔。」

場戲真係好激。（《香港仔》截圖）

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