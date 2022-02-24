飛虎3壯志英雄｜陳豪英雄式死法渣都冇得剩　極速被賜死有原因

無綫（TVB）劇集《飛虎3壯志英雄》今晚（24/02）講到一班以陳豪（飾范少鋒）、張兆輝（飾張偉樺）、黃宗澤（飾張嘉軒）、吳卓羲（飾高子樂）、蔡思貝（飾余曉欣）等飛虎隊得知恐怖集團與外國神秘反恐組織在香港一個廢棄商場搏火的消息後，就趕赴現場阻止，不過當何慈茵（飾蕾妮·瓦干布/沛國流亡公主）處決了目標Chris Collins（飾安德魯·史葛）後，就變成了飛虎隊與沛國一派的交戰。



槍戰好刺激。(《飛虎3壯志英雄》截圖)

陳豪好型。(《飛虎3壯志英雄》截圖)

飛虎隊在搏火中處於下風，隊友更接連彈受傷和死去，途中黃宗澤（飾張嘉軒）和吳卓羲（飾高子樂）為救受傷同伴而身陷險境，受到四方八面的火存襲擊。這時候另一小隊的陳豪和蔡思貝就趕到救場，可惜恐怖分子火力依然太猛烈，雖然黃宗澤和吳卓羲成功撤離危機位置，但陳豪和蔡思貝就被迫退守到升降機內進退無路。

出事啦。(《飛虎3壯志英雄》截圖)

次次都拎支RGP出嚟。(《飛虎3壯志英雄》截圖)

咁樣一炸連條屍都冇埋。(《飛虎3壯志英雄》截圖)

然後何慈茵又叫手下搬出一支反坦克火箭，由於何慈茵等人同時也挾持住一名飛虎隊隊員做「擋箭牌」，所以黃宗澤在千鈞一髮之際才成功開槍撃倒拿着反坦克火箭的恐怖分子，可惜當時「火箭」已射出。受了腳傷的陳豪又在那一個千鈞一髮之際將蔡思貝推出升降機，而自己則英雄式地壯烈犧牲。

吳卓羲(《飛虎3壯志英雄》截圖)

為什麼陳豪會這麼早死？吳卓羲就透露指是因為陳豪檔期不夠，所以才會安排他早死，不過之後的劇情其實都會圍繞陳豪而展開。

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