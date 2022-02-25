飛虎3壯志英雄｜女飛虎史上只得一人　蔡思貝角色原型有根據？

無綫（TVB）劇集《飛虎3壯志英雄》播出不足一星期就已引起網民熱話，除了吳卓羲再度因為衝動累事外，劇中飛虎隊唯一的女隊員蔡思貝（飾余曉欣）亦引起不少網民討論，手持衝鋒槍，戴着頭盔身穿全副裝備，在一班肌肉猛男之中實在顯眼非常。



蔡思貝是《飛虎3壯志英雄》劇中唯一一位「女飛虎」。（《飛虎3壯志英雄》截圖）

蔡思貝和吳卓羲有感情線。（《飛虎3壯志英雄》截圖）

不過現實當中，其實就只得一位女性效力過飛虎隊，而且只是從事行政工作，並無參與前線任務。在影視作品中，將女性加入特種部隊是常見做法，例如《飛虎》和《飛虎II》的黃智雯和王敏奕以及《飛虎3》的蔡思貝，除了能展現女性剛強一面，還可以增加劇集可觀性，豐富內容。簡單說：「鋪條感情線都易寫啲，唔通寫男男戀咩。」

陳豪「捱唔過」5集就戰死了。（《飛虎3壯志英雄》截圖）

不過大家又知唔知？其實在香港特警部隊的機場特警當中，的確有過女性擔任，2020年中更有一名成為成為了43年的機場特警部門之中的首位女性主管。這位孔逸娜在08年完成學業後投身警隊，先後駐守過油尖警區、機動部隊和衝鋒隊，其後15年加入反恐特勤隊更出任過小隊指揮官（即類似劇中陳豪、張兆輝和馬德鐘的級別），其後2020年更成功通過機場特警部門主管一職。

機場特警主管孔逸娜總督察是機場特警首名女性主管，自覺責任重大。（林振華攝）

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