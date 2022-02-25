TVB高學歷新聞小花袁思行宣布離巢　曾是港大女神兼游泳健將

曾有「港大女神」之稱的TVB新聞部小花袁思行昨日於社交平台宣布離開TVB，她以英文表示：「仍然清晰地記得我在這個主播台上的第一個晚上，我當時是一名大學生，完全不肯定我能否勝任，但我在這裡學到一樣東西，永遠不要限制你能走多遠」。

TVB高學歷新聞小花袁思行宣布離巢。（IG@yuenszehang）

袁思行今年24歲，她從小到大都讀名校，前年在香港大學新聞系畢業，她在2019年暑假就在無綫做實習記者，同年年底轉做兼職主播，再在去年大學畢業後做全職主播。她在讀書時是游泳健將，擅長游蛙式，更參加過「全港運動會」游泳比賽。外表仙氣又甜美的她已被網民力捧為新上位的新聞小花。

參加過「全港運動會」游泳比賽。（IG@yuenszehang）

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