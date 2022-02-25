柳俊烈疑借貸炒樓賺近2600萬遭炮轟　曾講自己對投資不感興趣

韓劇《請回答1988》爆紅男演員柳俊烈昨天（24日）被爆，疑濫用明星特權向銀行貸款買樓後，兩年賺40億韓元。由於柳俊烈向來形象正直，他亦曾表明過自己對投資不感興趣，因而遭大批網民炮轟，人設崩壞。



根據韓國傳媒報道，柳俊烈於2020年以法人名義，購入江南驛三洞一市價58億韓元（約3,800萬港元）的大廈，再花了24億（約1,600萬港元）重建。大廈於2021年9月完工後，今年1月賣出，有指柳俊烈共賺40億韓元（約2,600萬港元）。投資成功本應是高興事，但柳俊烈就被發現購入大廈時幾乎9成都是靠向銀行貸款，而重建的成本7成亦是來自銀行，因而質疑他靠明星特權借貸炒樓。

柳俊烈成功向銀行借貸90%，網民質疑有明星特權。（網上圖片）

對於炒樓的指控，柳俊烈公司否認，表示法人公司以柳俊烈母親之名開辦，大廈原來打算與朋友合作服裝事業之用，但因新冠疫情暫緩少決定出售大廈。網民現時對柳俊烈的批評不斷，更翻出他宣傳電影《錢力遊戲》時訪問。當時柳俊烈在訪問中被到對投資的想法時，他回應比起金錢更着重演技，並笑言應該不會有關於他做業主的新聞。可是翌年他隨即購下大廈，更被揭疑借貸炒樓，正直形象插水。

柳俊烈兩年間成功賺近2600萬。（網上圖片）

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