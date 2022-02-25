林盛斌Bob Up Store捐物資助社福機構抗疫：一齊過呢一關！

新冠疫情肆虐，除了普通市民外，有不少社福機構都面臨住壓力。林盛斌（Bob）表示與自家網店「Bob Up Store」一同捐贈30萬抗疫物資予慈善團體，包括快速測試套裝、口罩、酒精搓手液，以及自家品牌即飲燉湯和麵食等，受惠機構包括多間小型護老院舍、仁美清敘慈善機構幫助有需要婦女團體、地區街坊會社會服務中心幫助低收入家庭及有需要長者。



林盛斌Bob Up Store捐物資助社福機構抗疫。（影片截圖）

林盛斌也希望透過是次捐贈活動，特別支持一些規模較小的慈善團體，盡量令更多基層人士得到支援。Bob Up Store同時繼續全力支持各慈善機構，齊心抗疫，希望用行動支持各有需要人士，亦表示各界如有任何需要歡迎聯絡他們了解。（WhatsApp：9680 8967，電話聯絡陳小姐：2421 6655）

Bob新年發展相當多元化。（ig圖片）

阿Bob接受《香港01》訪問時，表示身邊也有不少朋友也是「捱緊」，說：「真係好慘，有做飲食嘅，有做美容嘅，有做服務業嘅，全部都好陰功，所以真係希望有關當局可以畀到多啲援助佢哋。我自己還好，雖然好多活動同宴會嘅工作都全部取消，但係仍然都有一啲電視台同埋廣告嘅拍攝嘅工作可以做到，亦因為多咗少少私人時間，所以過去兩個月自己都開發咗一啲新嘅事業發展，亦都係一啲新嘅嘗試，我成日都覺得，山不轉，路轉；路不轉，人轉。希望大家咬緊牙關，一齊過到呢一關！」