飛虎3壯志英雄｜60歲苗僑偉肉搏何慈茵　似足後生仔依然Fit到震

《飛虎3壯志英雄》昨晚（24日）播出的第四集繼續槍戰連場，范少鋒（陳豪飾）率領飛虎隊與沛國流亡公主Renee（何慈茵飾）及其恐怖組織於廢置商場內激戰，恐怖組織火力超猛，飛虎隊一直處於下風傷亡慘重…期間由於張嘉軒（黃宗澤飾）和高子樂（吳卓羲飾）身陷險境，范少鋒率「小魚」余曉欣（蔡思貝飾）前往支援，可惜因戰鬥力不及對方，兩人被迫退至升降機內，此時恐怖分子拿出火箭炮對準他們，並同時挾持住一名飛虎隊員作擋箭牌，最終由於嘉軒未有於關鍵時刻向恐怖分子開槍，導致范少鋒慘遭火箭炮炸死，小魚則受重傷昏迷，子樂自此與嘉軒心存芥蒂...



浩園落葬加上陳豪嘅獨白，頗為催淚。

第四集甫開始近十分鐘的激烈槍戰場口，於網上掀起熱討，不少網友留言讚刺激：「槍戰好緊張，睇到透唔到氣」、「估唔到有咁正嘅槍戰！」、「商場打爛晒，拍得好真」、「槍戰射足一幕有多，真係睇呢啲場面都夠」、「好耐未睇過咁大型槍戰場面！」而出場僅四集便英勇殉職的陳豪，則獲網友大嘆可惜：「點解咁好嘅人咁快死？！」、「陳豪咁早死，有冇搞錯！」、「范Sir，再見！」其實吳卓羲早前受訪時曾透露，陳豪是因檔期問題才獲安排「下線」，但之後的劇情仍是會圍繞陳豪展開。

第四集甫開始就有密集槍戰同爆破場面，觀眾睇到嗌過癮！

更有非常入戲的網民，對「陳豪之死」作出肉緊陳述：「阿軒好大責任，太遲開槍射火箭炮手…隨時炸死兩個同事，死一個換兩個，放棄阿晨好過」、「唔怪得受傷同事火，畀著我都會想打鑊阿軒，阿軒開槍反應慢真是好大責任」。但亦有人力撐嘉軒沒有做錯：「係陳豪叫佢睇住阿晨㗎，佢都唔想！」、「如果打中咗自己友個頭...最後都係會畀隊友罵死！」范少鋒英勇殉職後獲安排於浩園舉行下葬儀式，此時畫面播出范少鋒長達一分半鐘的獨白，尤其最後一段看淡生死的言辭更是非常催淚：「我哋唔會知道呢一秒係唔係我哋最後一秒，所以我哋更加要好好咁去活着，仲有把握人生中嘅每一分每一秒。」

苗僑偉登場，型到！

馬德鐘都喺埋第四集登場，佢將會接替陳豪做飛虎隊總指揮。

是集另一亮點是兩大男神苗僑偉（三哥）及馬德鐘登場！飾演國際刑警許俊飛的苗僑偉甫出場，便與假扮日本娃娃的何慈茵埋身肉搏，兩人拳來拳往，又爆樽又爆玻璃，畫面刺激。三哥雖然已經「登六」，但身手依然敏捷，十足後生仔般，另飾演展博文的馬德鐘將接替陳豪做飛虎指揮官。原來俊飛與博文昔日與張兆輝飾演的張偉樺及范少鋒是「飛虎五兄弟」成員，感情要好，但因兩個意外，如今只剩下三人，俊飛及博文更因而埋下恩怨，每次一見面均會劍拔弩張，相信兩大好戲之人在之後的劇情將會繼續擦出不少花火！

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