微辣員工「晴子」做小三？　「大婆」哭訴：個女人教埋佢點樣偷食

澳門平台微辣（Manner）的藝人「加蔥」被前女友「阿晶」鬧爆被迫做人工流產手術，其後引致她荷爾蒙失調兼患上抑鬱症，後來「加蔥」又開Live表示自己沒有迫「阿晶」墜胎，只是「未ready」並覺得自己在「沒有陪伴對方一同進行手術」這件事上處理得不夠好。不少網民都覺得這是渣男行為。近日有讀者向《香港01》報料，指在自己懷有第二胎時，任職「微辣」設計部員工的「晴子」，介入她與老公的婚姻關係。



「晴子」為微辣設計部的員工，曾多次於YouTube片亮相。（YouTube截圖）

微辣「晴子」與人夫搭上

H太太（化名）向《01娛樂》報料，指老公去年與在「微辣」任職的「晴子」搭上，她接受訪問時說：「個女人（晴子）嘅前男朋友同我老公係識，之前冇見過面，後尾個女人嚟香港搵前男友，來港後先同我老公第一次見面。10月尾先分手，然後我希望自己老公可以照顧下佢，因為佢自己嚟香港冇人冇物又失戀，11月左右我都發覺唔對路，有一晚我老公同微辣班人出去飲酒，之後嗰晚就出咗街之後仲冇返屋企，電話又冇開，佢以前都唔會咁。」

微辣「晴子」曾與H先生一齊飲酒。（讀者提供）

老公「偷食」熄電話避檢查

H太哭訴，現時自己懷有第二胎要時常留在家中養胎，所以才有機會令人乘虛而入：「我老公消失完嗰晚，第二日個女人仲主動係WhatsApp搵我，問：『X先生點呀？O唔OK？』咁。由嗰時開始我就懷疑有問題。」她續說，在老公「消失」第二晚，老公向她表示自己正在上班，但她用GPS查到的位置卻是在尖沙咀，說：「打畀老公又唔聽，Check到個位置又係尖沙咀，個女人（晴子）隔離完之後又係住尖沙咀，打多兩次電話，老公仲熄埋電話！」H太表示，12月10日晚不斷用Telegram打電話予她老公騷擾，說：「佢由半夜2點，狂炸電話到第二朝7點！」

微辣員工「晴子」。

H生生出軌向太太道歉 指微辣「晴子」教佢點偷食

11月至今已2個月，直到前日H太才在老公的承認和道歉下，才確定「老公出軌」。她又說，老公在她再三迫問下坦承事件：「係個女人教埋佢點樣偷食，我同咗佢咁耐好清楚，佢會用最新款iPhone，但係一定唔會識啲Function點用，所以佢講晴子教佢一齊出街可以點樣避開我唔畀我知，我會信。」

「晴子」拒就與人夫發生不倫戀而公開道歉：「我知我不動手，你都會動手。」（讀者提供）

「微辣」晴子拒公開道歉：我知我不動手，你都會動手

日前這一位H太亦與「微辣」晴子對話，對話中晴子解釋當時因為得知H先生的婚姻狀況後，才發生關係，說：「係佢話同你冇感情，話同你離婚，佢先搵我，但係我之後發現佢根本就講大話，其實我同佢一早完咗。我都知自己好錯，但有無（冇）諗過我都係俾佢玩。佢話你哋一早無（冇）感情，話你有第（二）個。」在H太要求她道歉後，相隔一晚「微辣」晴子就多番表示自己是「蒙在鼓裡」，說：「我知我不動手，你都會動手，今日詢問了律師，在未經我同意下發佈內容去損害當事人聲譽，遭到他人誹謗或侮辱等，我可以在律師的協助下展開刑事程序。」

微辣員工「晴子」曾於YouTube片中亮相。（YouTube截圖）

現時H太表示已暫時原諒老公的行徑，更哭着說：「我而家又大緊肚，個小朋友又細，我真係唔知點。我唔想同老公分開，佢都話知錯。我只係要佢公開承認自己嘅錯誤，佢就Send一段嘢嚟話我講出嚟就告我誹謗，有證有據佢又認咗，仲話要告我。我真係好驚，我有大有細，個細嘅仲未出世！」H太表示，其實自相識以來，自己一直以「H先生的太太身份」與「晴子」溝通，所以才會放心叫先生去陪伴「晴子」，說：「宜家到佢返澳門，我哋都會keep住用佢係晴子，我係H太身份溝通，所以根本係佢講緊大話。」

微辣「晴子」現時Instagram帳號處於關閉狀態。（IG圖片）

「正宮」反駁「晴子不知道H生沒有離婚」的解釋

H太又說：「如果佢有講我哋已經離婚，或我已經有其他男人，我根本就唔會同佢喺11月尾，即晴子同Ｈ生發生關係後，我繼續用Ｈ生太太身份同佢溝通，而晴子都自知我當時身份仲係H太，喺晴子佢返去前嘅幾日，我仲用H太身份，約佢、H生、同H生男同事一齊食晚飯，晴子係知的。」她表示，Ｈ先生根本沒有說過「Ｈ太有第二個男人」這番說話。

點擊下圖睇「大婆」同晴子Whatspp對話：