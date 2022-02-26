波霸奶茶取名靈感來自80年代艷星葉子楣？　珍珠變波霸即刻唔同晒

雖然說珍珠奶茶（BOBA Tea）是台灣文代飲品，但對於相隔一個海峽的香港來說，已成為了港人這十多年來的飲食習慣之一。「下午茶嗌唔嗌珍珠奶茶？」下午茶叫「珍珠奶茶」飲已成為不少辦公室一族的生活一部份，但是在享用那一杯有得飲有得「啜珍珠」的同時，大家又知不知它的典故？



珍珠奶茶。

關於珍珠奶茶的起源，有兩種說法，第一個是春水堂商品部茶總監林秀慧於1985年任職普通店員時嘗試將粉圓加入奶茶時發明，據知當時只為招呼朋友而做，後來1987年口耳相傳加上大受歡迎之下，才逐步推行至全台灣。第二個說法，則是翰林茶館老闆涂宗和在1986年於鴨母寮市場看到小販賣的白色粉圓而得到靈感，回家後將粉圓加奶茶而後命名為「珍珠奶茶」，後來又再粉圓之中加入黑糖，才變成了今日大家手上的「珍珠奶茶」。

兩大女主角為葉子楣（圖）與亞洲小姐出身的周弘。（電影截圖）

近年台灣外以至歐美地區亦開始流行珍珠奶茶，同時也出現了波霸奶茶 / Boba Tea一詞。據說起波霸奶茶 / Boba Tea一詞來源自1988年台南市海安路一家叫「草蜢」的小販，當時老闆為了推薦而以香港對葉子楣的稱呼「波霸」（「珍珠」在香港有細小的含意），隨住後來「珍珠奶茶」的推廣，歐美地區亦愛稱呼它為Boba Tea或是Bubble Tea。

香港代表有葉子楣，雖然有大膽情節，卻堅持三點不露。（網上截圖）

葉子楣為香港1980至90年代的性感艷星之一，她曾經於1985年畢業於亞洲電視訓練班，出演過《三世人》、《胭脂淚》等劇集的三線小配角後，隨即就加入了嘉禾電影公司，198年初期參演過的:《神勇飛虎霸王花》、《富貴開心鬼》和《聊齋艷譚》 等已經時常以性感示人，在《富貴開心鬼》直接取名「波波」，而《聊齋艷譚》更是她的三級片處女作。直到1991年接拍主演《玉蒲團之偷情寶鑑》更成為了她的走紅之作，所以說「珍珠奶茶」被取名「波霸奶茶」的話亦不無可能。