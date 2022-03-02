尚食 |「晴格格」王艷展霸氣反差大　老公身家傳逾百億人民幣

由吳謹言﹑許凱主演有內地《大長今》之稱的古裝劇《尚食》大受好評，劇集播放五日已經迎來破四億次的播放量，而且在微博掀起不少話題，相當厲害。劇集除了男女主角這一對「傅瓔CP」吸睛之外，當中有不少配角亦令觀眾驚艷，其中一位就是飾演孟尚食的王艷，引來不少網友討論。

吳謹言﹑許凱主演《尚食》大受好評。（《尚食》微博圖片）

有收看《還珠格格》系列的觀眾相信對晴兒格格不會陌生，其外型溫柔嬌美﹑美麗賢淑，是老佛爺身邊最寵愛的人，不食人間煙火的氣質特別打動人，至今仍令觀眾難以忘記。而在《尚食》中飾演孟尚食的就是晴兒格格王艷，劇集中她展示了身為女官的霸氣，帶領尚食局走出許多困難，而且心思縝密有一些手段，總能在明爭暗鬥中泰然處之，是一個不簡單的人設。

王艷的演出引掀起關注。（影片截圖）

正正因為角色的老謀深算讓大家驚呼王艷的演技多變，同大家停留在晴兒格格溫柔善良的人設有反差感，所以引來大家討論。而另一焦點就是她的容貌，雖然現年已經48歲,，不過依舊保養得宜，氣質依舊，只不過多了一份成熟美而已，同當年晴兒格格的模樣分別不大，網友們都激讚是大美人一名，完全不輸劇中一班年輕女星。

當年的晴兒格格打動不少人。（微博圖片）

而這位大美人事實上近年才復出拍劇，現實生活上她已是一名幸福少奶奶。1997年她同澳籍華人房地產大亨王志才結婚，2000年兩人才正式舉辦了婚禮，婚後育有一子王泓欽（球球），之後選擇暫時退出娛樂圈，在家當起了全職太太相夫教子。

過着衣食無憂生活的她，因為兒子漸漸長大她才復出拍劇過戲癮，2015年更同兒子拍攝真人騷電影《寶貝對不起》同節目《加油小當家》，現在兒子都已經16歲了。而居住在北京的她，早年傳出她居住上億元人民幣豪宅「王府世紀」，同故宮的距離相當近，是中心地帶的黃金區域。

早年傳王艷居住在上億元人民幣豪宅「王府世紀」。（微博圖片）

2018年她上節目《上新了故宮》時，她曾在社交網站表示：「一起尋找隔壁鄰居家」，因為這句說話讓網友們都相信她是居住在故宮旁邊的「王府世紀」。早年內地媒體報導指出，刊登了聲稱是王艷在北京的上億豪宅，指出豪宅內有空中花園、室內游泳池、健身房、臥室等，而且花園中間連成一片噴泉，不遠處還能看見紫禁城，四周環境優美宜人。

「王府世紀」是北京著名黃金地帶。（微博圖片）

據指「王府世紀」是她丈夫王志才的房產品牌，而翻查內地「百度」資料顯示，「北京王府世紀發展有限公司」公司董事長及法定代表人就是王志才，傳出他身家有逾100億人民幣。