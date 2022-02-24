尚食｜劇組明代飾物貴到逾萬元　吳謹言喊話許凱：換我守着你

2018年內地推出清裝劇《延禧攻略》紅遍海內外，時隔四年之後吳謹言同許凱再次合作推出古裝劇《尚食》，劇集昨日首播大受好評，「傅瓔CP」再績前緣一圓不少劇迷的夢想。另外，劇集的服道化還原程度相當高且精緻，弘揚了中國傳統文化亦備受讚賞，不過其中在服裝上卻引來部份韓國網友不滿，指出演員所穿的服裝根本是抄襲韓服，對此引來該劇製作人于正不滿反擊，引來一片激讚。

《尚食》開播大受好評。（《尚食》微博圖片）

有收看《延》劇的觀眾都知道，富察傅恆（許凱飾）一生都在守護魏瓔珞（吳謹言飾），二人始終未能有情人終成眷屬，令不少劇迷覺得可惜。不過轉換另一個時代，「傅瓔CP」在新劇《尚食》中再續前緣，飾演尚食局宮女姚子衿的吳謹言則在微博向許凱喊話：「這一世，換我守着你。」令不少劇迷相當感動。

吳謹言表示這一世耍守護許凱。（《尚食》微博圖片）

事實上，在新劇中除了吳謹言揚言要守護許凱之外，在不少劇情橋段中亦有轉換情節。就好似在《延》劇中，有一幕是吳謹言要成為皇上的妃子，在宮中走廊上坐着抬轎一刻，許凱在旁邊經過親眼目睹這一幕。轉換到《尚食》有一幕吳謹言在宮中走廊中因為被懲罰而跌倒，而與坐在抬轎上的許凱有一面之緣，讓不少網友驚訝如此巧合，望他們在這一世能好好相愛走到最後。

在轎上的人作出了反轉。（微博圖片）

《尚食》除了「傅瓔CP」吸睛之外，劇中的煮食元素亦是一大亮點，事關劇中的食物製作過程相當精緻而漂亮，讓不少網友一邊看一邊想吃，豐富的菜色展現了中國飲食文化一面，而據指劇中展現多達幾百款的菜式都是找來專業的美食團隊製作，相當認真。

《尚食》展現了多款菜餚。（《尚食》微博圖片）

另外，劇中的服飾造型亦相當精緻，還原明代漢服程度相當高。據劇集官網上貼的多款飾物看，劇組是同內地著名傳統手工藝店的「萬寶德」合作，時下漢服流行男男女女們所佩帶的飾物好多是出自「萬寶德」之手，精緻的手工讓不少漢服者激讚。而「萬寶德」亦有在網上購物平台展示自家不同朝代的手工藝，價錢從百元人民幣至萬元人民幣不等。

劇中明代頭飾出自「萬寶德」之手。（《尚食》微博圖片）

「萬寶德」精緻的手工藝讓不少漢服者激讚。（網上截圖）

而在服裝上男裝的大帽（又稱：大檐帽）造型，更展現了明代男子服飾的其中重要一環。早前許凱就上貼一張頭戴大帽的戲服，就引來部份韓國網友質疑他在戲中服飾根本就是抄韓服，立即引來製作人于正不滿，甚至毫不留情在微博上作出反擊：「這妥妥的明朝漢服，不能因為當時作為大明屬國的高麗沿用了，就被沒文化的說成韓服了。」其還在instagram貼圖再次強調韓國的韓服是沿用明朝的，相當霸氣道：「韓國以前一直是中國的屬國，哪有自己的東西。」獲得一片讚賞。而「共青團中央」亦發佈一則名為「衣冠文物悉同中國，這就是韓服的歷史真相」文章，詳細解釋了韓服其實是來源自明朝時期，清楚說明古代韓國根本沒有自己的衣冠制度，後來因明朝服飾進行改良，才形成了今時今日大家看到古裝韩劇中的服飾。

于正反擊韓國網友。（微博圖片）