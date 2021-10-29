尚食｜吳謹言有望靠新劇翻紅？　孖許凱做情侶補遺憾網友超想睇

現年31歲的內地女星吳謹言，早年憑清裝劇《延禧攻略》紅遍大江南北，無人不曉「魏瓔珞」這個角色。不過自該劇集後她演藝事業似乎停滯不前，往後主演的劇集都難超過《延》劇，甚至在演技方面屢被網友批評帶有「魏瓔珞」影子，一度令她感到不開心，曾在接受訪問的時候表示想撕掉「魏瓔珞」這個標籤，望大家可以看到她為其他角色付出的努力。

然而於明年時間吳謹言就極大可能憑古裝劇，有內地版《大長今》之稱的《尚食》翻生，事關近日在湖南衛視2022招商會中，《尚食》一劇亦在列，並率先公開劇集最新預告片，短短幾個鏡頭已經超吸睛，讓不少網友直言必順要追看。

吳謹言因為《延禧攻略》紅遍大江南北。（《延禧攻略》微博圖片）

據《尚食》播放的最新預告片看，吳謹言在宮中的尚食局擔任宮女，主要從事廚務工作，見她身穿白色廚師服對食材嚴格挑選，又為皇太子朱瞻基（許凱飾）進侍膳食，二人從而相識相愛最終走在一起，最後一幕他們穿起大紅袍手牽手有情人終成眷屬，吳謹言最終成為太子嬪到貴妃，從一位女官成為君主的伴侶，過程中面臨許多宮中挑戰，絕對是另一種類型的宮鬥劇。

吳謹言在《尚食》中出演尚食局宮女。（影片截圖）

對食材甚為嚴格。（影片截圖）

《尚食》只是短短播出幾個鏡頭而已，已經讓不少網友非常期待，大家紛紛在微博留言表示：「好喜歡」﹑「必需追起來」等，大家已經迫不及待想看。其實，《尚食》除了題材吸引之外，還有許凱都是亮點之一，事關二人在《延》劇上未能最終走在一起，讓不少觀眾留下遺憾，但在該劇上二人最終得以相愛，所以令觀眾覺得有追看的傾向。雖然《尚食》目前未確認何時播出，但不少網友相信既然劇集能出現於2022招商會中，相信在明年播出的機會非常之大。

一步一步站上高位。（影片截圖）

二人最終走在一起。（影片截圖）

自《延》劇後吳謹言推出《皓鑭傳》﹑《你是我的答案》﹑《幸福還會來敲門》﹑《我的砍價女王》等收視都不理想，在豆瓣平台上評分亦相當之低，而《尚食》還未播出已經討論聲不斷，看來吳謹言有望憑該劇起死回生。

吳謹言有望憑《尚食》翻紅。（吳謹言微博圖片）