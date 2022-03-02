18禁美劇《Euphoria》靠第2季榮升HBO神劇　收視僅次《權力遊戲》

Zendaya主演HBO美劇《Euphoria》（中譯《高校十八禁》，又譯《亢奮》）日前播出第二季最終集，亮眼收視表現再創新高，成為電視網自2004年以來播出劇集中，最多觀眾收看第二高的作品，僅次於奇幻大作《權力遊戲》（Game of Thrones）。



《Euphoria》第二季最終集在當天共有660萬人收看，比上周集數上升30 %，也大大超越了當年首季最終集僅53萬人觀看的表現。

根據HBO公布的數據顯示，《Euphoria》第二季播出至今，跨平台的平均單集有1630 萬收視觀眾，是電視網近一年半以來表現最好的劇集。而首播集在美國各平台統計有1900萬的收視觀眾。

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劇集好評不僅在收視上可看得出，也反應在社群上。至今為止，它在美國的推特數高達 3400萬條，是近十年來最多推文的劇集。

《Euphoria》改編自以色列同名影集，以17歲毒癮女孩Rue作為主角，描述青少年男女在毒品、性愛、身分認同、創傷、社交軟體、愛情以及友誼上的各種故事。

在第二季中，小芸持續在東高地小鎮錯綜複雜的生活中，處理關乎愛、失去、成癮的問題，並在這種壓力之下同時找到新希望。

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隨著電視網正式續訂第三季，讓外界開始揣測主演離去、劇集何時落幕等問題。對此，HBO 節目部總裁Casey Bloys先前坦言劇集會是一部篇幅相對較短的作品，因為「我不覺得大家想看到30幾歲的人在演青少年」。

他也就第三季是否為最終季進一步解釋：「我會讓Sam Levinson（監製）和Zendaya討論這個問題。我對於他們目前已經計畫好要做的東西感到興奮，所以我會交給他們決定。整體而言我會說，關於角色要怎樣發展，我信任他們的做法。所以我們會讓創意團隊來主導這件事。」並強調第三季絕對還有Zendaya。

《Euphoria》目前已在HBO GO上線兩季。

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