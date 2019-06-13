蜘蛛俠女友Zendaya十八禁新劇《Euphoria》　露性器官場面惹抨擊

《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-man: Far from Home）將於月尾上映，飾演Peter Parker同學Michelle Jones的青春女星Zendaya今集戲份大增，她除了準備電影的宣傳工作外，其主演的HBO劇集《Euphoria》亦將於周日在美國開播。 雖然這部劇以青少年為題材，卻含有大量十八禁場面，包括強姦、吸毒及露出性器官的場面，惹起外界不滿，表示要取消訂閱HBO頻道。

Zendaya（右）出身迪士尼，她表示最近努力擴闊戲路，一改少女形象。（預告截圖）

迪士尼出身的Zendaya一向形象健康，但她在主演新劇《Euphoria》卻一改戲路，飾演一名濫藥高中少女，身邊同學亦面對各式各樣問題，包括濫交、吸毒及性罪行等，監製Sam Levinson曾明言：「將會有父母被嚇X死」，而導演Barry Levinson亦曾受濫藥問題困擾，這部劇集正是他的親身經歷。

監製話《Euphoria》會令父母睇到「嚇X死」，觀眾會否更期待？（預告截圖）

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究竟有什麼劇情會令人嚇X死？據外媒報道，從試映會所看到的內容包括，「令人窒息」的性愛場面；跨性別少女遭強姦、繼而自殘斬斷手臂；以及男演員Eric Dane戴著假陰莖出場等，到第二集更有30名男生在更衣室露出性器官的震撼場面。

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美國家長電視委員會（Parents Television Council）主席已透過媒體公開抨擊這部劇集，「公然及有意地向少年及青少年宣揚性愛、暴力、粗言穢語以及吸毒」。而網民反應就走向兩極，有人指《Euphoria》是一部將不當行為合理化的劇集，難以理解它的用意，更表示要取消訂閱HBO。但亦有Zendaya的粉絲表示支持，「《權力遊戲》之後原本想取消HBO，但Zendaya的《Euphoria》是不可錯過的」。

而導演就一再解釋拍攝這部劇集的原因：「讓年輕人或所有受任何上癮影響的人知道，他們不是獨自面對困難，而且要坦承對待。」