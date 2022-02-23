Euphoria｜美國童星拍18禁美劇拍全裸戲轉大人　出道14年一脫成名

【Euphoria／HBO／高校十八禁】由HBO推出的美劇《高校十八禁》 （Euphoria，又譯《亢奮》）早前因其涉及暴力、裸露、毒品等的故事情節和大尺度的畫面，在播出時就引發了熱烈討論。



而其中，24歲的美國女演員Sydney Sweeney就在劇中飾演了Cassie一角，並呈現了身體裸露的戲份。誰知近日她在接受英國《獨立報》專訪時說道：“我自認我在劇中的表現很精彩，但沒人討論這件事，單純因為我脫光了。”

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Sydney Sweeney表示大眾總是會以“雙重標準”來審視男女演員的裸戲，“當一個男人在鏡頭上出現性愛場景或是展示他的身體時，他依然會獲得獎賞和讚揚；然而當一個女人這樣做時，情況就完全不是這樣的。”

其實現年24歲的Sydney Sweeney早在10多歲時就開始出演作品，持續打磨自身實力，其中包括《Grey's Anatomy》、《The Handmaid's Tale》等。她過去更曾憑藉《The Handmaid's Tale》獲得了美國演員工會最佳戲劇整體演出獎，而去年也因為主演HBO影集《The White Lotus》使知名度攀上高峰。

她指出，在現有的社會環境下，作為一名女演員，仿佛一旦在鏡頭前裸體就會成為職業生涯的恥辱。雖然對自己在劇中的演出感到自豪，但當中的裸戲卻令她被迫背負污名，感到自身演技遭大眾忽略。

不得不說，Sydney Sweeney所說的話倒也不無道理，大眾對於男女演員出演裸露戲份的評價確實非常兩極，這也經常令女演員感到受辱。

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