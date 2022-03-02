女神撞衫熱巴不敵「人間芭比」　Lisa巧妙穿法更顯時尚

內地女星迪麗熱巴外型亮麗，人氣高企，其一舉一動都備受外界關注。近日，她就身穿一件棕色毛毛外套上直播節目，未料被細心的網友發現她竟然同韓國女子組合BLACKPINK成員Lisa撞衫，掀起不少網友比較，但似乎Lisa一個巧妙的穿搭更勝一籌，時尚感更為突出，引來大家激讚。

迪麗熱巴身穿的毛毛外套同Lisa撞衫。（迪麗熱巴微博圖片）

眼見迪麗熱巴同Lisa身穿同品牌同款式的棕色毛毛外套，前者選擇內搭一件純黑色衣同黑色褲子，同色系的穿搭更拉長身材線條，在外穿搭上毛毛外套敞開扣子，在視覺上更展現毛毛外套的亮點，整體呈現隨性風。相反，Lisa則選擇露肩穿法，扣上鈕扣拉低一邊毛毛領口露出香肩，帶給人一種小性感的味道，而且在視覺上亦讓人看得出穿搭是有設計感的，再搭配迷你肩背包，整體穿搭簡單且有設計感。

Lisa的露肩穿搭更具時尚感。（微博圖片）

不少網友眼見兩大美女難得撞衫都議論紛紛，揚言她們各自呈現了不同風格，不過Lisa似乎更勝一籌，網友留言表示：「Lisa穿看起來很貴」﹑「Lisa更有時尚感」等，不愧有「人間芭比」的美譽。對於美與不美其實都是見仁見智，但無可厚非她們都是大美女。

兩位都是大美人。（微博圖片﹑迪麗熱巴微博圖片）