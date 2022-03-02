「打女」闖出名堂增加收入　惠英紅：你的尊重不夠花旦來得好

影后惠英紅最近作客內地訪談節目《舍得智慧人物》，大談工作﹑年齡等問題，強調自己不為年齡而感到困擾，反而好驕傲自己在這個年齡層還可以駕馭好多東西。目前亦沒有退休的打算，揚言不工作人會老得好快，活到老學到老的正能量思維，讓不少網友激推。

惠英紅接受《舍得智慧人物》訪問。（影片截圖）

走過62個年頭惠英紅經歷的人生起伏相當之多，14歲開始做童星接觸影視行業，隨後憑藉矯健的身手拍攝了一系列武打片，讓她走紅並且打女形象深入民心。22歲更憑電影《長輩》奪得第一屆香港電影金像獎「最佳女主角」的殊榮，確實打女的形象為她創造不少機會，但同時亦阻礙了她的事業發展，在節目中她亦坦承講到，因為打女角色闖出名堂，為她增加不少收入，但總體來講始終不及花旦角色：「也可以說不少，所以我說無論你在整個亞洲區是最賣錢的，可是你是武行。你的尊重不夠花旦來得好。（你希望戲路更寬一些？）對，它的成功對你是很好，它給了你很多東西，可是到後期它就是一塊絆腳石。」

武打演員不及花旦來得好。（影片截圖）

正正因為想改變形象，讓自己演藝事業有更多出路，在1988年的時候她決定自資遠赴巴黎拍攝寫真集，當中有不少全裸鏡頭相當性感，當時轟動全香港，引來許多聲音。事實上，當時的她只不過想擺脫似男人的標籤而已：「我要發出一個聲音，我這個聲音不是說我要憑這個賺多少，我要的是告訴人家，我惠英紅是一個女生，而不是一個男生。從小都給標籤我像個男人，一點女人味都沒有，可是呢我不服氣，我一直在尋找，在我的演藝人生裡面，我有很多很多創作的不可能。」事後證明她的確為了自己創造了不少機會，在許多影視作品上呈現不同角色的人設，佛口蛇心的政商夫人（《血觀音》）﹑奸詐的韋貴妃（《公主嫁到》）等，讓觀眾看見她多元的演技。

當年推出的寫真集轟動全香港。（影片截圖）

另外，在娛樂圈這個現實的行業，惠英紅已經是62歲的資深演員，不過她無懼年齡的問題，反而更為自己的年齡感到驕傲：「我沒有必要在意，我不單止只是接受，我是蠻驕傲的，這個年齡還可以駕馭很多東西。」的確在這個年齡她依然工作不斷，人氣還是不輸年輕明星。

惠英紅無懼年齡問題。（影片截圖）

在訪問的時候，節目組在一處露天商場取景，剛好前方刊登了自己的巨型廣告，她都不禁為自己感到驕傲：「其實我真的挺驕傲我自己，真的。你看在外灘裡面有我那麼大的一個照片，因為很多時候不會挑一個61吧。我所看過所認識的不同行業的能夠在50歲再重新充實一年，能在最低潮沒有人知道你是誰，走到今天這樣。我覺得我是內心真的很強大，其實真的真的很多人遇過很多很多困難，有一些會放棄，我曾經也是放棄，可是我給抓回來了，我才懂只要我不放棄前面總會有機會，如果我放棄，我是甚麼東西我都得不到。」

商場外掛着惠英紅廣告照片。（影片截圖）

事實上，惠英紅曾有打算退休的安排，不過最後卻取消這個念頭：「我本來也想安排的退休，可是原來人沒有工作會老得很快，思維會慢慢停頓，反應很慢。最近很忙很忙，他們說越來越好看，我喜歡跟人家去比賽，從小就是，我不願落在後面。」活到老學到老的想法相當正面，目前的她做空中飛人兩日飛一次，劇集﹑電影﹑綜藝﹑時尚活動等都忙個不停，期待未來她有更多作品，讓大家再一次看見「影后」的多變。

惠英紅整個狀態非常好。（惠英紅微博圖片）