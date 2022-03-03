劉濤與58歲內地主持曹可凡舉止親暱　網友：不是普通異性朋友行為

43歲內地女星劉濤一直風評不錯，人靚演技佳，當初為幫老公王珂還債，幾乎365日全年無休，連續5年拍了20多套戲，還清4億債務，患難與共，不離不棄。雖多次爆出婚變傳聞，但都被兩人一一否認，是大眾公認的好妻子。



劉濤去年曾曬出同老公王珂合照反擊網傳婚變消息。（微博@劉濤tamia）

日前，有內地狗仔影到劉濤與一眾好友聚餐後的畫面，她身穿白色羽絨，披散著長髮，雙手撓著一名男子臂彎，兩人有講有笑，期間劉濤還蹦蹦跳跳，非常小女生，之後男方也用手搭著劉濤膊頭，攬向身邊，非常親密。

據網友指，畫面中的男子是上海東方衛視主持人曹可凡，比劉濤年長15歲，與妻子育有一子。他與劉濤曾在2019年錄製真人騷《我們在行動》，且有網友留言稱「劉濤要去東方衛視當一姐了，據說是要主持綜藝節目」，而近年來，劉濤跨界擔任主持的節目不在少數，包括《2020北京衛視春晚》、《披荊斬棘的哥哥》、《第十屆中國大學生電視節》等，不過大家對她的主持功力褒貶不一。

上海東方衛視主持人曹可凡。（微博@可凡傾聽）

目前劉濤與曹可凡對此尚未有任何回應，網友們也在評論區各抒己見：「曹看到美女都會摟的，以前節目採訪明星後合影都要摟一下」、「這絕不是普通異性朋友關係可以做出來的行為，估摸著婚姻早就出問題了，只是為了維持人設才一直沒公布」，也有網友認為：「現在不知道前因後果，就不要亂發表了」等。

有網友指劉濤要加入東方衛視做一姐。（微博截圖）