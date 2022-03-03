家族榮耀 | 艾威曾反感被稱為甘草演員：以前提起都有啲嬲

《家族榮耀》卡士強勁，邀來不少前無綫（TVB）演員加盟，令不少觀眾大感懷念。其中一位必數是效力TVB 32年的艾威。戲中他飾演馬家的表舅父「何啟禮」，今晚（3日）一集更驚揭他是李彩華（飾演賈洛儀）的生父。年輕時強暴了李彩華母親，再將她拋棄，多年後重遇長大成人的女兒，希望修補父女關係。



艾威飾演亦正亦邪的「何啟禮」，演技有突破。（《家族榮耀》劇集截圖）

艾威2012年離巢效力逾30年的TVB，先後轉投香港電視網絡（HKTV）和ViuTV，近年亦多北上發展。今次觀眾於TVB見到久違熟悉的臉孔，絕對是一大驚喜。艾威在《家族榮耀》演技有不少發揮空間。他飾演的表舅父「何啟禮」亦正亦邪，周旋於三位少奶奶之間。他得悉熊黛林（飾葉彩薇）意外害李彩華流產，奸狡地勒索了她一千多萬；隨後又發現李彩華是親生女兒，深感懊悔的他對女兒關懷備至，狡猾外不乏柔情一面。

年輕版「何啟禮」辜負洛儀兩母女：

艾威近日接受《香港01》訪問，他認為，與其說「何啟禮」是壞人，不如稱為無賴更適合，他說：「佢係位可憐人，更加係蠢人。佢係掹車邊做有錢人，喺有錢人身邊搵著數。以為自己好勁，但冇料到。但佢一個單身寡佬，老咗都希望同家人團聚，同埋佢都覺得負咗李彩華媽媽，對佢兩母女唔住。佢係為咗生存先呃呃騙騙，擦人鞋。為咗擦鞋，將自己條女都介紹畀人，都係件憾事。但佢遇上大情大義，就會喺情嗰邊。牽涉到親情就親情行先，一個人連親情都冇，就最無情。」

艾威稱「何啟禮」是可憐人和蠢人。（《家族榮耀》劇集截圖）

艾威稱讚《家族榮耀》不但多位角色都相當立體，劇本、製作時間、演員的自由度都較大。艾威的戲份亦比起以往在TVB時期多，他說：「如果要講戲份，只有同TVB幾套可以比較，《戀愛自由式》、《情濃大地》、《四海一家》等等，5隻手指數得哂。」談及在TVB的經歷，艾威曾受訪表示，多年來未能在TVB擔正，亦沒有代表作，曾感懷才不遇，亦是一件憾事。他今表示曾反感獲稱為「甘草演員」、「綠葉」，「以前提起都有啲嬲。」

艾威在《On Call 36小時》也是做楊茜堯的爸爸。（《On Call 36小時》影片截圖）

艾威以往揚言不會重返TVB工作，更形容似坐監，現在的他心態有變，笑言上述言論「可能係我飲醉酒講出嚟。」離巢接近十年，往事如風飄散，艾威現與環球傳奇簽了部頭合約，與TVB關係仍然友好。去年2月吳孟達逝世，TVB曾邀請艾威做紀念特輯節目嘉賓，艾威推卻了邀請，他說：「嗰時心情唔好，推咗。但都一直有同TVB保持聯絡，有咩幫到手，大家再合作。唔使理以前講乜，個人感受擺低佢。總之我都係聽公司話，公司叫我做乜就做乜。」離開TVB後，艾威有機會擔正電視劇《三面形醫》以及電影《我老婆未結婚》，一圓當男一的心願，他笑言：「而家隨時都可以走得。」

艾威在電視劇《三面形醫》以及電影《我老婆未結婚》均擔正做男一。（《我老婆未結婚》海報）

63歲的艾威形容自己如今是「熱血中年」，不但演戲方面朝住更大方向發展，希望建立一套獨有的演戲理論，近日更開始與填詞人梁栢堅、歌手J.Arie（雷深如）合作推出首支處男作單曲。他透露新歌將以「甘草演員」作主題，估計下月面世，他說：「同梁栢堅傾開計，飲飲吓酒，就不如話出返隻歌。愛情而家對我嚟講係奢侈品，所以唔會講愛情。最後係梁栢堅諗到甘草演員呢個主題。最初對呢個名有啲反抗，但後尾想將一啲反感嘅嘢講開佢，將大半生嘅嘢講出嚟，賴過吓啲人生觀念咁。」

63歲的艾威形容自己如今是「熱血中年」。

《家族榮耀》最新一集精彩截圖：

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