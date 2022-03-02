家族榮耀 | 楊茜堯奸人演技超越《宮心計》：唔係凈係碌大隻眼

劇集《家族榮耀》今晚（2日）最新一集，終於揭開楊茜堯（飾演甄芯）真面目。原來她一早計劃進入馬家奪權。婚前她悉心鋪排，放棄入娛樂圈，重拾財經記者身份，就是為了接近馬家老爺于洋（飾馬世宏），進而利用張智霖（飾馬展鴻）接近黃浩然（飾馬耀祖）。婚後楊茜堯以退為進，黃浩然入獄後逐步取得于洋信任，登上馬氏集團CEO之位，另外，她又一手迫害二奶Mandy（劉悅飾）兩母女，勒令要她們永遠不能回港爭家產。



一切盡在楊茜堯掌握之中。（《家族榮耀》劇集截圖）

由於劇集早在內地播映完畢，不少人事前已被劇透有大反轉出現，不過當見到楊茜堯正式黑化時仍感到震撼。有觀眾表示，未播前得悉楊茜堯參演，已經「甄芯」有「奸」的成分，留言道：「只係好人就唔會搵楊茜堯演。」實際上這番說話不無道理。皆因楊茜堯在無綫（TVB）電視劇《宮心計》飾演反派姚金鈴，演技精湛，形象入屋，更入圍成為當年《萬千星輝頒獎典禮》最佳女主角大熱之一，廣獲觀眾肯定其反派演技的實力，因此認定「甄芯」一定不簡單。

網友稱讚楊茜堯這個眼神做得好好，表示正式黑化。（《家族榮耀》劇集截圖）

《家族榮耀》楊茜堯演技有見進步。其中一幕，楊茜堯甦醒過來，得悉老公身亡後爆喊。但單獨一人時，她的無辜表情不再，眉眼之間漸現殺氣，流露出一絲犀利感覺，在仍然眼紅紅兼憔悴的臉容上顯得格外突兀。此外，楊茜堯要求除掉Mandy兩母女，因為手下的無能而十分激氣，斷線後仍然冷靜，但眼神卻相當凌厲，令人不寒而慄。另外，楊茜堯回憶起黃浩然向她求婚一刻，當時她開心擁抱黃浩然，依靠在他的肩膀上，卻流露出奸計得逞的神情，表情變化富有層次。

楊茜堯最惡毒時刻：

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網友見證黑化過程後，大讚相比起《宮心計》，楊茜堯的反派演技有大躍進。楊茜堯《宮心計》中經常睜大眼睛、臉孔扭曲，迫害佘詩曼（飾演劉三好）和李施嬅（飾演賢妃）等人，演技較誇張。今次《家族榮耀》楊茜堯在平淡表情中演繹出犀利感，演技細緻。有網友笑言：「終於唔係凈係碌大隻眼。」又有人坦言久違見到楊茜堯做反派，不禁憶起《宮心計》片段而大感懷念，更留言指甄芯是「現代版姚金鈴」、「面上劉三好實則姚金鈴」、「最後贏的都是我姚金鈴」。

即睇楊茜堯《宮心計》迫害佘詩曼和喂李施嬅飲毒湯：

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最新一集《家族榮耀》截圖：

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