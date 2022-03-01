家族榮耀 | 黃浩然圈中出名愛妻號　結婚16年挺過婚姻危機更恩愛

無綫（TVB）現正熱播劇集《家族榮耀》，近日要數最搶鏡必定是飾演二少爺馬耀祖的黃浩然。黃浩然在中婚內出軌，更要老婆楊茜堯（飾演甄芯）執手尾，獲網友冠上「渣男」之稱。最新一集中，他認定楊茜堯害死二奶和私生女而勃然大怒，惜未來得及興師問罪便不慎炒車身亡。由於身為男主角的黃浩然在劇集播到一半已慘遭Foul出局，觀眾均大感驚訝。



黃浩然在《家族榮耀》飾演二少爺馬耀祖，於最新一集中出車禍身亡。（《家族榮耀》劇集截圖）

雖然黃浩然戲中是「渣男」，但現實中卻是圈中有名的愛妻號。黃浩然與太太莫家嘉（KaKa）結婚16年，因拍攝電影《新紮師妹》結緣當時任職電影形象指導的太太。莫家嘉曾接受商台訪問，透露在電影開拍前一年，她的舅父已有意作媒人介紹雙方認識，惟兩人均認為相睇太肉酸而婉拒好意。莫家嘉坦言電影開拍後也並非對黃浩然有太大興趣，不過兩人相處日久，發現個性相投，終走到一起。黃浩然受訪時笑言太太是看中他工作認真，以及溫柔待人才對他開綠燈，而黃浩然則欣賞太太善良而顧家。

黃浩然拍攝電影《新紮師妹》認識當時任職電影形象指導的太太莫家嘉（KaKa）。（IG@wonghoyinraymond）

黃浩然30歲便結婚，在娛樂圈算是早婚一族。他形容自己個性傳統，對婚姻有一套看法，他說道：「我認為一個人除咗事業就係家庭，咁先係個圓滿嘅人，同埋都係需要有小朋友嘅，咁搵到啱嘅咪結婚囉！」他又笑言當年不算紅，所以就算結婚「都冇嘢輸㗎啦！」

除了他早婚惹來關注外，太太的背景也是大眾談論的焦點。莫家嘉是億元身家馬主莫英儒千金，外父是多家企業的董事長，地位顯赫，有指外父居住在市值港幣過億元的別墅九龍塘獨立房，更擁有多台豪華名車。婚後黃浩然榮升駙馬爺，入住外父名下千萬豪宅，生活舒適寫意。

劇集《張保仔》男主角原本是黃浩然，但因為他在拍攝期間感染「貝賽特氏症」，被逼辭演。（IG@wonghoyinraymond）

兩人婚後誕下兩子Kayden和Ransley。建立家庭後的黃浩然更無後顧之憂，專心打拼事業。2014年黃浩然健康亮起紅燈，不幸患上罕見的免疫系統疾病「貝賽特氏症」，須停工休養足足一年，令向來事業心極強的他大受打擊。幸得太太不離不棄，對內打理頭家，對外扮演公關回覆各界關心。黃浩然康復後，更是珍惜健康和家庭，寧願減產都要抽出更多時間陪伴家人。

黃浩然雖然於06年才加入無綫，但基本上已獲男一待遇。2010年，一連五劇出街嘅佢，打敗林子善、金剛、陳山聰、羅仲謙獲「飛躍進步男藝員」。(視覺中國)

黃浩然和太太結婚多年感情一向穩固，但與其他夫妻一樣，亦曾經歷過婚姻危機。2018年有人向各大傳媒發出19頁的告密信，隨信附上莫家嘉與一名男子攬頭攬頸的親密照，以及疑是嘉嘉和該名男子曖昧私訊截圖，再爆大鑊指莫家嘉傷害別人家庭。當時黃浩然受訪回應指，這是太太的舊照，照片中的行為也並無不妥，屬於朋友之間的正常接觸。他又稱不認識該位男子，但對太太絕對信任，家人十分團結。黃浩然當此笑料一則，並雲淡風輕說道：「呢嗰係小問題，已經過去咗。」

各大傳媒都收到告密信，信中除了一些曖昧對話，亦有不少合照。

挺過這次婚姻危機的黃浩然和太太依然恩愛。去年12月1日是兩人結婚16週年，黃浩然一家人食大餐慶祝，他更公開向太太表白道：「16 週年、情人節、元宵節快樂……每一天都要快樂，Thx my love！珍惜和你走過的每一天，我愛你！」實在十分甜蜜。

即睇黃浩然16週年結婚紀念和其他甜蜜相：

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