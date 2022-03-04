張松枝全家確診　六日後康復將復工拍戲：好輕微，少少感冒啫

新冠肺炎疫情在本港持續擴散，至今已經有超過幾十萬人確診，包括演藝圈亦接連出現數十位藝人中招，令無數演藝工作停擺。早前正拍攝電影《九龍城寨•圍城》的張松枝於上周五（25/2）在Instagram表示自己快速測試呈陽性初步確診，並炮轟防護中心的電話根本打不通，只能夠自己救自己。



張松枝早前不幸確診。（葉志明 攝）

張松枝今日（3日）在Instagram報平安表示自己已經痊癒，兩次快速測試都只得一條線，即代表陰性的意思。他回覆《香港01》時表示自己得自確診後雖然盡量避免與家人接觸，但太太和兒子仍然都被傳染：「呢幾日我都留喺房入面，但其實第二日已經全家中晒，呢隻病根本冇人避到，喺附近都已經中，所以成家人都留喺屋企，不過已經冇事，大家都check都係陰性。」

他坦言幸好自己一家的病情較為輕微，服用醫生開的藥幾日就能自行痊癒：「醫生寄啲藥嚟，好普通都係啲消炎藥、退燒藥咁樣，好輕微，少少感冒嘅感覺啫，而家已經冇咩唔舒服！」

張松枝今日表示已經痊癒。（Instagram：@deon_cheung）

張松枝最近正在拍攝古天樂有份主演的電影《九龍城寨•圍城》，他對上一次的拍攝是上月22日，後來於25日確診停工，他表示現時雖然已經病好痊癒，但會再多休息幾天，下周四（10日）才正式開工。

他兩年前憑《二月廿九》吳海昕之父辰叔一角備受觀眾喜愛，《二月廿九》的續集《940920》將於下星期播出，惟張松枝卻不在今次主演名單之上，不少觀眾都很好奇他會否以客串形式出現，他表示自己雖沒有參與今次的拍攝，不過今輯亦有另一綠葉王余子明的出現：「《940920》有余子明喺度，佢嘅卡士勁過之前添，大家記得留意余子明，我偶像嚟架！」余子明將於劇中飾演另一女主角蔡思韵的爸爸。

張松枝在《二月廿九》飾演吳海昕之父辰叔備受網民喜愛。（影片截圖）

《二月廿九》的續集《940920》將於下星期播出。（Instagram：@viutv）

余子明將會接張松枝棒，擔任《940920》另一女主角蔡思韵的爸爸。（周倪瑩攝）

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