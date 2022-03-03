彭懷安大尾篤除口罩跑步十公里　網民提醒要戴口罩恐違反防疫條例

新冠肺炎疫情在本港持續擴散，至今已經有超過幾十萬人確診，最近又因傳實行禁足令引起市民瘋狂搶購日常用品而人心惶惶。彭懷安（Eddie）最近卻因用兩個快速檢測劑扮「甩牌」而被網民批評用疫情來開玩笑賺點擊，近日又再次因出外跑步時沒有佩戴口罩而被批評無視疫情嚴重性，兼被指出可能會違反防疫條例。



Eddie因出外跑步時沒有佩戴口罩而受到關注。（Instagram：@eddiepang）

Eddie於周二（1日）在抖音上載自己當日早上一邊欣賞大自然景色一邊跑步去大尾篤（又稱大美督）水壩的片段，並表示自己疫境自強多做抗疫運動，當時一口氣跑了10.32公里。雖然影片中未見到有其他途人出現，但Eddie在影片中都未有佩戴口罩，有網民提醒他現時疫情嚴重，應該要多提高警覺注意安全，而且在室內未有佩戴口罩隨時犯法。

Eddie上載跑步去大尾篤水壩的影片，但全程未有佩戴口罩。（抖音：EO2EDDIE）

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政府上月宣布收緊防疫措施，《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）中表明，由2月24日起把在戶外地方進行對該人而言相當消耗體力的體能活動（例如跑步等運動）從不佩戴口罩的合理辯解中剔除，並將必須佩戴口罩的公眾地方擴大至涵蓋郊野公園所有範圍，任何人在任何公眾地方，不論是否進行體能活動均須佩戴口罩。如今Eddie卻在公眾地方公然除口罩跑步兼拍片，如果被執法人員見到可能隨時被檢控，罰款一萬元。

謝安琪出外跑步時，因為戴上太大的口罩而受到網民關注。（Instagram：@kaytse）

謝安琪日前都因為出外跑步而引起爭議，當時她因佩戴了一個太大的口罩令網民擔心保護力不足，後來她澄清在口罩入面還有戴了另一個更加貼面的口罩，並向大眾道歉照片引起誤會。

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