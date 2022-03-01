48歲森美與劉在錫齊名　被日本傳媒封做「國民主持」：抬舉喇！

現年48歲的森美出道20多年來集電台DJ、演員、主持於一身，至今在播、影、視都有亮眼的成績成為深受香港觀眾愛戴的全能藝人，近日他成功衝出香港獲日本傳媒封為「國民人氣電視主持」，極高的評價令森美開心到笑到見牙唔見眼：「唔係疫情我即刻過日本發展！」



森美向來深受香港觀眾歡迎。（Instagram：@sammy903）

森美昨晚（28/2）在Instagram發文，表示在一本日本男性雜誌《BRUTUS》的專欄上提及了自己，因此馬上托朋友幫他買一本，雜誌其中一欄講到「談到國民人氣電視主持的話？」，介紹的人物正正就是森美：「多媒體活躍。亮眼時尚、狀態絕佳的人氣主持。因為風趣的應對和爽朗的性格而備受歡迎的48歲森美。除了電視主持，作為電台DJ、演員、歌手也相當活躍。外形也是公認的好，只要他存在，畫面就充滿時尚感。現在正在主持香港電視台的『森美旅行團』。」

有日本雜誌大讚他是國民人氣電視主持。（Instagram：@sammy903）

就是這本日本男性雜誌《BRUTUS》！（Instagram：@sammy903）

見到雜誌如此大讚自己，森美坦言真的既驚喜又滿足：「國民主持，抬舉喇！不過時尚！！！我好認同！！人生快樂就係咁簡單，一篇小小嘅介紹竟然可以咁驚喜，可能近排疫情真係太苦啦！這令我很滿足！唔係疫情我即刻過日本發展！哈！講笑！」

森美曾與陳強、細So和Leo以「森美移動」身份推出過音樂專輯。（Instagram：@sammy903）

網民大讚森美今次非常威風，多年來的努力果然有回報，又有人表示以後提起國民主持，除了記得有韓國的「國民MC」劉在錫之外，還要記住森美的名字。不過他的好友卻突破盲點表示，森美竟然還被介紹成一位歌手，麥美恩留言道：「48歲歌手！」，而小儀更是一頭問號：「歌手？點解唔話你係香港天王巨星㗎！」事實上，森美曾經推出過不少歌曲，包括參與過多張舞台劇原聲大碟、電視劇《森之愛情》和《法網狙擊》主題曲、歌劇團主題曲、2007年更以森美移動身份出過唱片、甚至於2008年推出《森美金牌司儀The ShowMust Go Wrong》的個人單曲，歌手身份絕對當之無愧！

國民MC當然少不了劉在錫。（網上圖片）