新歌《Good Luck》唔使30個鐘完成出街　黎明親拍MV為港人打氣

香港第5波疫情相當嚴重，令不少市民心情受到影響，而身為「天王」的黎明（Leon）就心繫香港，火速趕製新歌《Good Luck》為港人打氣。他找來著名音樂人何丙擔任編曲及監製，林日㬢作曲及填詞，從一開始計劃製作這首歌到完成，不用30個鐘頭就上線出街，不少網友聽完之後都大表感動。

黎明藉歌聲為大家打氣。（影片截圖）

《Good Luck》這首歌旋律輕快柔和，而且歌詞相當有意思：「Good luck to you，厄運不會太頑固…」給予大家不少正能量，而且整個MV以黎明時的天空為主，在最後鏡頭一轉就眼見戴着口罩的Leon現身，相信是他親自掌鏡為這首歌拍攝MV。他在社交網站留言表示：「作為音樂從業員的我，我只能嘗試用音樂去為大家帶來一點輕鬆及共勉，大家保護好自己及家人，心靈互相打氣同High Five，Good luck。」不少網友都紛紛留言感謝他的鼓勵。

黎明親自掌鏡拍攝MV 。（影片截圖）

另外，據林日㬢在社交網站貼文表示，一開始Leon想要一首歌同大家講聲《Good Luck》，隨後他就火速進行創作，在好短時間內完成曲詞交予Leon，隨後Leon火速找來何丙處理編曲，之後Leon開始錄歌還親自拍攝MV，《Good Luck》整個製作過程不用30個鐘就完成，可見Leon急切的行動是多麼的愛大家。

林日㬢表示《Good Luck》整個製作過程不用30個鐘就完成。（視覺中國﹑林日㬢Facebook）