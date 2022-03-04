吳謹言新劇《尚食》上線8日破7億播放量　成功翻紅再創話題

2018年內地推出清裝劇《延禧攻略》紅遍兩岸三地，捧紅女星吳謹言，令她成為炙手可熱的大明星。原以為持高人氣陸續推出的劇集應該有不錯成績，未料連仆直多套劇集，人氣大不如前。幸好，近日推出新劇《尚食》讓她成功翻身，劇集上線8日已經累積破7億播放量，微博話題度非常高。

吳謹言推出古裝劇《尚食》大受歡迎。（《尚食》微博圖片）

自《延禧攻略》後，吳謹言陸續推出劇集《皓鑭傳》﹑《你是我的答案》﹑《幸福還會來敲門》﹑《青春創世紀》﹑《正青春》﹑《我的砍價女王》等，收視成績都不太理想，當中以時裝劇居多。但近日推出的劇集《尚食》收視高企，掀起一波追劇潮，令吳謹言的人氣再次急升，繼《延禧攻略》後隔四年成功翻紅，不少網友都揚言她飾演的姚子衿演繹得非常帶感，演技成熟不少。

劇集播放量已破7億。（微博圖片）

特別在近日播出的一場坦白身世的戲中，吳謹言向飾演太子朱瞻基的許凱告知自己的身世，過程中她從哽咽到哭泣至倒地，將傷心欲絕的情境展現得層層分明，比起從前只會瞪大眼﹑目無表情的演技成熟了許多。而不講不知她為求有更好的效果，更主動向導演表示可以再拍攝多一次，從幕後拍攝片段看，當時的她已經拍畢這一場喊戲，但她就表示：「我要不要再來一個。」隨後再拍攝一次，同導演進行溝通再同許凱認真對戲，待情緒狀態處於最佳時刻，她就開始拍攝，非常傷心地坦白自己的身世，之後痛苦到崩潰跪地爆喊，整個情緒大爆發，導演都非常滿意。

吳謹言情緒大爆發。（影片截圖）

當導演喊「停」之後，吳謹言的情緒仍然飽滿未能走出角色，喊到缺氧似的站不起來，曾經嘗試想站起來最後都不成功，需要坐下來緩慢一下處理情緒，可想而知她為了該劇下了不少功夫。而網友們見到她這一幕戲後都讚不絕口，讓大家直呼心痛：「我都看心疼了」﹑「又讓我哭」等，激讚她演得投入。

喊到缺氧。（影片截圖）

從今次劇集的播放量成績﹑微博話題度高企而探討，吳謹言似乎只要推出古裝劇就比較受歡迎，演繹出古裝人物時特別有古人感覺，有網友都建議叫她多演古裝，看來古裝劇確實較旺她。

坐下來休息。（影片截圖）