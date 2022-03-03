我心飛揚｜冬奧片票房慘淡孟美岐累事？　徐崢：導演已傾家蕩產

2022年北京作為冬奧會舉辦的城市，全國人民都投入在冬奧氣氛當中，在這個時機作為冬奧會獻禮片的電影《我心飛揚》推出，理應票房高收且話題不斷。可惜人算不如天算，電影至今上映7日票房低迷不足600萬人民幣，有網友則認為是女主角孟美岐捲入小三事件導致，而監製徐崢都站出來大爆導演為了拍攝該電影已是傾家蕩產，引來一片討論。

孟美岐主演電影票房慘淡。（微博圖片）

《我心飛揚》整體故事主要講述中國短道速滑健兒勵志為國爭光的故事，據內地報導指電影投放2億人民幣製作，是一部高質量的電影作品。然而，電影有關冬奧題材，恰好又在冬奧這個時機播上映，原本外界估計票房起碼高收過億。但從上月25日上映至今（3月3日）7日票房一直處於低迷狀態，據內地「貓眼實時票房」數據顯示，目前票房不足600萬人民幣，而且上座率只有0.1%而已，連導演王放放都承認票房不理想，他在央視節目《今日影評》表示：「我有一句話就是在電影裡面，就是金牌不代表一切，但是我們要的就是金牌。所以電影也是，可能其實票房不代表一切，就是我們要的就是票房。所以票房差肯定會對我們以及團隊大家來講，會是一個信心上的一個打擊，但是他還不代表一切，可能它會更激發我們去創作更好的東西。」

上映至今7日票房不足600萬人民幣。（網上截圖）

導演都坦承票房不理想。（影片截圖）

而電影監製徐崢都站出來表示：「我們導演已是傾家蕩產，把自己這個房子甚麼全都押上去了。」顯然可見王放放導演是用盡所有去拍攝這一部電影。而電影不賣座的原因，有網友就認為是關女主角孟美岐捲入小三事件影響導致，因為去年她被爆出介入音樂人陳令韜以及說唱歌手陳澤希的感情，不但聊天紀錄被公開，更被私生飯爆料疑於20天內開房16次。雖然孟美岐方起初否認事件，但隨着爭議升溫，她只好再發文道歉，聲稱自己對第三者身份不知情，自己也是被欺騙的一方，但形象已經一去不返。

監製徐崢都站出來指導演為了拍電影已是傾家蕩產。（微博圖片）