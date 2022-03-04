祝文君逝世｜生前吩咐好友保密患癌消息　李成昌：可能怕朋友擔心

資深藝人祝文君於上月3月28日因肺癌病逝，終年55歲。其實逝世兩年祝文君已發現肺部有腫瘤，但因為不想朋友擔心而沒有告之身邊好友，引致直到逝世當天，不少圈中人收到消息後會大感鄂然。據報道指，她生前曾秘密入院做手術，後期病情惡化，食飯也會咳出血絲。



祝文君擔任過藝進同學會會長和永遠榮譽會長。（網上圖片）

資深藝人祝文君於上月3月28日因肺癌病逝，終年55歲。（網上圖片）

報道也說，祝文君生前曾祝咐女兒，自己離開後致電好友她離世的消息，叫他們不要太傷感。直到離世前幾日，祝文君要靠氧氣機呼吸，她的女兒因為不知她的手機解鎖密碼，所以只能致電兩位有手機號碼的好友代通知。

李成昌。（陳志嵐攝）

祝文君生前除了積心參與公益和敬老活動外，她在藝進同學會與李成昌認識後，亦成為了一位行山愛好者。李成昌接受傳媒訪問時，表示山友群組的朋友收到祝文君離世的消息後都感到很突然。因為祝文君生前每個星期也會與他們行山，之後就會一齊食飯，很開心彼此很熟悉。

祝文君在周星馳電影《食神》亦有客串演出，戲中她以主播身份採訪「瀨尿牛丸」。（片段截圖）

他續說，有一次在西貢彎曲山行山時，她帶同女兒一同參加，但行到半路就不見，嚇了他一跳，原來是她們腳程很快，早已在山腳等他。近期祝文君已很少和山友們行山，他還表示大家想過是不是祝文君有抑鬱症之類，但斷言從沒想過她會患上肺癌離世。他指祝文君患上肺癌的消息也只有身邊兩、三個好友知道，而且祝文君也吩咐了她們不准講，可能是怕朋友擔心。抗癌期間，祝文君也有工作，李成昌回想最後一次與她合作的，是《凶宅清潔師》，她在劇中做鬼，而李成昌就是捉鬼（法師）那個。